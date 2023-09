Un programme de golf abordable pour les jeunes cherche à s’implanter à Kelowna

First Tee – Le Canada cherche à étendre son programme de golf pour les jeunes aux parcours, écoles et centres communautaires de Kelowna. (Premier départ)

Un tout nouveau programme de développement du golf pour les jeunes cherche à s’étendre à Kelowna.

First Tee – Canada a été lancé en 2020 dans le but de fournir un accès abordable et inclusif au golf à travers le pays par le biais de cours locaux, de programmes scolaires et de centres communautaires.

La première année, elle a accueilli près de 6 000 participants. D’ici fin 2023, il devrait compter plus de 65 000 participants. L’entreprise cherche maintenant des endroits où s’étendre à Kelowna.

« Notre engagement envers la croissance et le développement des jeunes grâce au golf est inébranlable », a déclaré Adam Hunter, directeur de Golf Canada – Grow the Game. « Nous franchissons une autre étape importante vers la création d’une communauté de golf dynamique, diversifiée et inclusive au Canada. »

En 2023 jusqu’à présent, First Tee – Canada a :

Plus de 70 pour cent de la programmation est offerte gratuitement aux participants.

Majorité de participants âgés de 7 à 10 ans.

Cette année encore, 46 000 participants se sont inscrits.

51 pour cent des participants en 2023 proviennent de communautés méritant l’équité.

Plus de 70 pour cent des écoles et centres communautaires partenaires sont situés dans ou desservent des communautés méritant l’équité.

58 installations de golf, 123 écoles, 50 centres communautaires et 75 initiatives dirigées par des sections sont actives.

124 coachs et bénévoles actuellement actifs.

Plus de 14 millions de dollars ont été recueillis pour soutenir First Tee – Canada depuis sa création.

Compte tenu du succès rencontré par le programme, il cherche maintenant à s’étendre à Kelowna. N’importe quel terrain de golf, école ou centre communautaire peut s’adresser à First Tee – Canada.

GolfKelownaOkanagan