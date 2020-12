Rishi Sunak

Les entreprises touchées par une interruption du Brexit sans accord pourraient avoir accès à une aide salariale, à des subventions en espèces et à des prêts d’urgence déjà mis en place par Rishi Sunak pour atténuer les effets de la pandémie de coronavirus.

Des sources gouvernementales ont signalé que l’éligibilité du programme de maintien dans l’emploi, qui verse 80 pour cent des salaires aux employés incapables de travailler en raison du covid-19, pourrait être élargie après le 1er janvier.

Des ajustements similaires pourraient être apportés aux prêts garantis par le gouvernement, qui ont déjà versé 65 milliards de livres sterling, ainsi qu’aux subventions en espèces d’urgence disponibles aux entreprises qui ont été contraintes de fermer ou ont vu leur commerce perturbé.

En cas de non-accord, cela signifie que des entreprises telles que les constructeurs automobiles, qui sont confrontées à des tarifs et à une perturbation des chaînes d’approvisionnement, pourraient obtenir un soutien financier jusqu’à la fin du mois de mars, date à laquelle les programmes doivent prendre fin.

Interrogé sur les propositions lundi, le secrétaire aux affaires Alok Sharma a déclaré à Sky News: «Nous discutons de toutes les éventualités, nous avons des discussions internes sur toutes ces questions. Voyons où nous en arrivons dans ces discussions. »

Cela vient après que le Sunday Telegraph ait révélé qu’un quintette de ministres avait commencé à élaborer des plans séparés pour les «secteurs les plus durement touchés» par les tarifs douaniers et les perturbations en cas d’effondrement des négociations commerciales.

Les propositions, compilées par plusieurs départements de Whitehall, incluent un soutien aux éleveurs de moutons, aux pêcheurs, aux constructeurs automobiles et aux fournisseurs de produits chimiques, et totaliseraient entre 8 et 10 milliards de livres sterling.

Cependant, on ne sait pas si les deux volets de soutien fonctionneront en tandem, certains au sein du gouvernement suggérant que le Trésor est réticent à approuver un nouveau soutien et préférerait simplement élargir les régimes déjà disponibles.

Par ailleurs, The Telegraph comprend que les entreprises seront probablement en mesure de demander des prêts d’urgence fourre-tout compris entre 25000 et 10 millions de livres sterling à partir d’avril, dans le cadre d’un programme successeur envisagé par Rishi Sunak.

Des sources de Whitehall ont indiqué que le programme existant de 65 milliards de livres sterling du Trésor, y compris les prêts de rebond (BBLS) et les prêts pour interruption d’activité contre les coronavirus (CBILS), sera prolongé de janvier jusqu’à la fin de l’exercice.

Cependant, M. Sunak est susceptible d’annoncer qu’un programme successeur débutera en avril, qui regroupera un certain nombre de prêts existants.

Sous réserve d’approbation, cela verra le Trésor continuer à garantir jusqu’à 80% des prêts jusqu’à 10 millions de livres sterling pour les entreprises jugées viables après la pandémie, selon une source.

La fourchette inférieure du programme devrait être de 25 000 £, le prêt le plus bas que la plupart des banques sont disposées à offrir.

Actuellement, le gouvernement garantit 100 pour cent des prêts de rebond d’un maximum de 50 000 livres, qui sont disponibles pour les petites et moyennes entreprises, tandis que les CBIL comprennent une garantie de 80 pour cent et sont actuellement plafonnés à 5 millions de livres.