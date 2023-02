Un programme de ballons chinois espionne 40 pays, selon les États-Unis

Commentez cette histoire Commentaire

Le département d’État a publié jeudi des détails sur le programme chinois de surveillance des ballons à haute altitude, déclassifiant les informations recueillies par les avions espions américains U-2 et d’autres sources pour révéler ce qu’est l’administration Biden. appelant à un effort sophistiqué pour surveiller “plus de 40 pays sur les cinq continents”. Les révélations sont venues comme domestiques Les retombées de la violation de l’espace aérien américain la semaine dernière ont conduit la Chambre à adopter à une écrasante majorité une résolution condamnant la Chine pour son espionnage par ballon, une rare démonstration de bipartisme qui a remporté tous les votes démocrates et républicains. De l’autre côté de Capitol Hill, au Sénat, des législateurs furieux ont interrogé un panel de hauts responsables du ministère de la Défense, exigeant des réponses sur la sécurité de l’espace aérien américain.

Une grande partie des informations publiées par le département d’État ont été révélées plus tôt cette semaine par le Washington Post, mais leur publication plus large dans les médias a suggéré un effort du gouvernement américain pour nommer et faire honte aux tactiques de surveillance de Pékin après que son ballon a été abattu samedi au large de la côte. de Caroline du Sud.

Un officiel ladite imagerie haute résolution capturée lors des survols du U-2 a révélé que le dirigeable était capable d’opérations de renseignement électromagnétique bien au-delà des capacités d’un ballon météorologique, avec «plusieurs antennes pour inclure un réseau probablement capable de collecter et de géolocaliser les communications». Le renseignement électromagnétique est une forme d’espionnage impliquant l’interception de communications ou de signaux électroniques pour obtenir des informations précieuses.

Le Département d’État a affirmé que Les opérations d’espionnage de ballons de la Chine sont menées par l’Armée populaire de libération, ou APL, en utilisant la technologie fabriqué par une entreprise qui a une relation directe avec l’armée chinoise.

“La société fait également la publicité de produits de ballons sur son site Web et héberge des vidéos de vols passés, qui semblent avoir survolé au moins l’espace aérien américain et l’espace aérien d’autres pays”, a déclaré le département d’État dans un communiqué. “Ces vidéos de ballons annoncées ont apparemment des schémas de vol similaires à ceux des ballons dont nous avons discuté cette semaine.”

La révélation de jeudi indique un empressement de l’administration Biden à intensifier l’espionnage par ballon de la Chine malgré les avertissements du ministère chinois des Affaires étrangères selon lesquels cela pourrait compromettre les relations bilatérales. “Exagérer ou exagérer le récit de la” menace chinoise “n’est pas propice à l’instauration de la confiance ou à l’amélioration des liens entre nos deux pays”, a déclaré mercredi Mao Ning, porte-parole du ministère, “et cela ne peut pas non plus rendre les États-Unis plus sûrs”.

Les responsables américains ont insisté sur le fait que c’était la violation “irresponsable” de la souveraineté américaine par la Chine qui avait nui aux relations bilatérales. Le secrétaire d’État Antony Blinken a annulé un voyage en Chine vendredi, quelques heures seulement avant son départ prévu, en raison de l’incursion du ballon.

Après qu’un avion de chasse américain F-22 a abattu le ballon samedi, Pékin a qualifié cette décision de réaction excessive et a déclaré qu’il se réservait le droit de “réagir davantage”.

L’incident a souligné la fragilité des relations américano-chinoises. Le but même du voyage de Blinken était de comprendre comment les États-Unis et la Chine peuvent gérer des incidents tels que l’incursion de ballons de la semaine dernière. Même si Blinken a exprimé son intérêt à reporter le voyage, la rhétorique entre les deux puissances suggère que cela pourrait prendre plus de temps que prévu.

Les retombées à la maison ont été tout aussi lourdes. Lors de l’audience de jeudi au Sénat, les républicains et les démocrates ont pressé les responsables de la défense au sujet de la prise de décision de l’armée lorsque le dirigeable chinois a été observé pour la première fois au large des côtes de l’Alaska le 28 janvier, demandant pourquoi les commandants n’avaient pas agi rapidement pour l’abattre à ce moment-là.

Le sénateur Jon Tester (D-Mont.), dont l’état était un premier arrêt de survol lors du voyage du ballon à travers une grande partie des États-Unis continentaux, a déclaré “la vérité est que nous pensons que nous savions ce qu’ils allaient collecter”, mais que ” nous ne savons pas » pour certains.

“Et cela me fait peur”, a déclaré Tester. “Je ne veux pas qu’un putain de ballon passe au-dessus des États-Unis alors que nous aurions pu le faire descendre au-dessus des îles Aléoutiennes.”

Le Montana abrite la base aérienne de Malmstrom et un certain nombre de silos de missiles nucléaires. Des responsables ont déclaré que le ballon avait été détecté près de ces installations.

La sénatrice Lisa Murkowski (R-Alaska) a déclaré aux responsables de la défense qu’elle était livide. “L’Alaska”, a déclaré Murkowski, “est la première ligne de défense de l’Amérique. … À quel moment disons-nous qu’un … ballon espion venant de Chine est une menace pour notre souveraineté ? Ce devrait être le moment où il franchit la ligne. Et cette ligne, c’est l’Alaska.

Le lieutenant-général Douglas Sims, un officier supérieur de l’état-major interarmées du Pentagone, a conseillé aux législateurs que la prudence dans ce cas était sage, en disant: “Une fois que vous avez tiré, vous ne pouvez pas le récupérer.” Interrogé par le sénateur John Hoeven (RN.D.) pourquoi, s’il y avait une possibilité d’abattre le ballon au-dessus de l’espace aérien de l’Alaska, il n’a pas été saisi, Sims a fait écho aux déclarations précédentes faites par des responsables du ministère de la Défense qui ont affirmé que le dirigeable n’a pas montré intention hostile et que l’armée a pu recueillir des informations précieuses en ne réagissant pas immédiatement.

Melissa Dalton, une haute responsable du Pentagone spécialisée dans la défense de la patrie, a déclaré qu’un autre facteur pour décider où abattre le ballon était la facilité avec laquelle il pouvait être récupéré. La profondeur de l’eau au large des îles Aléoutiennes passe rapidement de 150 pieds à plus de 18 000 pieds, et la température de l’eau oscille juste au-dessus de 30 degrés, a-t-elle déclaré. La couverture de glace dans le nord de la mer de Béring a présenté une autre préoccupation, a-t-elle déclaré.

Sims, interrogé par le sénateur Brian Schatz (D-Hawaï) sur le temps qu’il faudrait pour déterminer le type de dommages que les États-Unis auraient pu subir en autorisant le vol de surveillance, a déclaré que les efforts pour récupérer l’épave de l’engin étaient en cours.

Des photographies publiées par l’armée américaine montrent qu’une grande partie de la voilure du ballon a été récupérée dimanche. Sa structure principale a éclaboussé dans une eau d’environ 50 pieds de profondeur. Des navires de la marine américaine, y compris un navire océanographique capable de cartographier le rivage de l’océan et des engins sous-marins sans pilote, sont impliqués dans la réponse.

Le FBI a envoyé des équipes de réponse aux preuves sur le site, y compris des plongeurs, mais jusqu’à présent, ils ont récupéré des preuves “extrêmement limitées” – uniquement ce qui se trouvait à la surface de l’océan, a déclaré un haut responsable du FBI familier avec l’opération de récupération. Le matériel, qui a été transporté au laboratoire du FBI à Quantico, en Virginie, lundi soir, comprenait la verrière du ballon, du câblage et “une très petite quantité d’électronique”, a déclaré le responsable sous couvert d’anonymat selon les règles de base établies par le bureau.

“Il est très tôt pour nous d’évaluer quelle était l’intention et comment l’appareil fonctionne”, a déclaré le responsable. “Nous n’avons littéralement pas vu la charge utile, c’est là que nous nous attendrions à voir la part du lion de l’électronique.”

Les responsables du FBI ont décrit le champ de débris comme “à grande échelle”, dont une grande partie se trouve au fond de l’océan. Récupérer le matériel et le transporter au laboratoire peut prendre beaucoup de temps et pourrait être aggravé par les conditions météorologiques, ont-ils déclaré.

La technologie de surveillance de la Chine n’est “pas le type d’équipement auquel on s’attendrait sur un ballon effectuant une mission météorologique”, a déclaré le lieutenant-général à la retraite de l’armée de l’air Charlie “Tuna” Moore, un ancien pilote de chasse qui a aidé à mener des opérations hors de l’Amérique du Nord. Commandement de la défense aérospatiale (NORAD) et connaît bien l’équipement de surveillance aérienne.

Sans savoir exactement ce que les Chinois collectaient, il a déclaré : “J’imagine qu’ils seraient intéressés par la collecte d’émissions ou de signaux provenant de divers systèmes” qui peuvent être analysés pour les vulnérabilités. “Ils sépareraient ces signaux et chercheraient des vulnérabilités ou des moyens de les exploiter de manière plus permanente”, a déclaré Moore, maintenant professeur invité à l’Université Vanderbilt. “Construire une image de notre radar, de notre système d’armes et de nos capacités de communication et de celles de nos alliés est tout l’intérêt.”

Le ministère de la Défense a reconnu que l’engin abattu samedi marquait au moins la cinquième fois ces dernières années que Pékin pénétrait dans l’espace aérien du pays en utilisant une telle technologie. Les responsables ont informé les législateurs au cours du week-end qu’il y avait eu des violations similaires près du Texas, de la Floride, d’Hawaï et de Guam, certaines datant de la présidence de Donald Trump. Les efforts de surveillance plus larges de la Chine ont ciblé des actifs militaires dans des pays comme le Japon, l’Inde, le Vietnam, Taïwan et les Philippines.

Citant des responsables américains connaissant la situation, The Post a rapporté plus tôt cette semaine que certains des ballons chinois étaient équipés de capteurs électro-optiques ou d’appareils photo numériques qui, selon leur résolution, peuvent capturer des images très précises, et avec un signal radio et une capacité de transmission par satellite. Le Post a également rapporté samedi que le programme impliquait une entreprise qui fournit l’APL dans le cadre du programme de fusion civilo-militaire de la Chine.