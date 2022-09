Un programme d’apprentissage automatique soutenu par SAP en Inde cherche à prévenir la cécité chez les bébés prématurés

Un nouveau programme de dépistage en Inde tire parti de l’apprentissage automatique pour réduire le risque de cécité évitable due à la rétinopathie du prématuré chez les bébés prématurés.

La ROP est une affection qui survient lorsque des vaisseaux sanguins anormaux se développent dans la rétine.

DE QUOI S’AGIT-IL

CleaVision, une entreprise sociale soutenue par le fournisseur de logiciels d’entreprise SAP, a développé une solution qui automatise l’identification des caractéristiques de la rétine et des vaisseaux sanguins et fait une recommandation sur la maladie plus, qui est associée à une ROP sévère chez les prématurés. Pour ce faire, il intègre le traitement des données d’image à SAP Business Technology Platform, SAP AI Platform et SAP Analytics Cloud.

La technologie de dépistage automatisé par apprentissage en profondeur a été testée au Narayana Nethralaya Eye Institute (NNEI) à Bangalore, l’un des principaux hôpitaux ophtalmologiques en Inde qui a mené plus de 2 000 séances de dépistage de la ROP chez les bébés. Maintenant, il a généré une énorme base de données d’images rétiniennes de nourrissons à différents stades de la maladie.

Suite à ce projet pilote, CleaVision cherche à étendre le déploiement de sa solution via le réseau de télémédecine Karnataka Internet Assisted Diagnosis of ROP.

POURQUOI EST-CE IMPORTANT

Environ 20 % des 15 millions de bébés prématurés dans le monde naissent en Inde. Là-bas, environ 200 000 nourrissons seraient à risque de développer un stade avancé de ROP où une croissance anormale des vaisseaux sanguins dans les yeux des bébés peut provoquer des saignements, des cicatrices et un décollement de la rétine, conduisant finalement à une cécité irréversible. Selon CleaVision, un diagnostic précoce est essentiel pour aider les bébés à obtenir un traitement rapide pour se remettre complètement de cette maladie.

“L’Inde ayant le plus grand nombre de grossesses prématurées et le fait qu’il y a relativement peu de praticiens qualifiés en ROP, plus nous pouvons numériser et automatiser le présélection, plus ces praticiens peuvent consacrer de temps au traitement réel”, a déclaré Chirag, co-fondateur de CleaVision. Gupta.

“En utilisant la puissance de l’apprentissage automatique et de l’analyse des données, nous pouvons aider les médecins pressés par le temps à se concentrer sur le traitement des bébés à risque”, a ajouté Narayan VK, co-fondateur de CleaVision.

Le Dr Anand Vinekar, chef du département de la rétine pédiatrique au NNEI, a déclaré que la solution de dépistage CleaVision a le potentiel d’aider les techniciens et les spécialistes de la ROP à fournir un diagnostic plus précis. “Cela, à son tour, aiderait à traiter ces bébés à temps, donnant un meilleur résultat qui prévient la cécité due à la ROP”, a-t-il ajouté.

Grâce à cette technologie, le programme de dépistage peut également être adapté pour atteindre les milieux à faibles ressources.

APERÇU DU MARCHÉ

Un similaire système d’apprentissage en profondeur automatisé pour détecter la ROP avancée chez les bébés prématurés est en cours de développement aux États-Unis grâce au soutien du National Eye Institute. En 2020, l’appareil a reçu le statut de percée par la Food and Drug Administration.

Pendant ce temps, en Australie, des chercheurs de l’Université d’Australie du Sud ont également utilisé l’IA pour développer un système de vision par ordinateur pour surveiller à distance les signes vitaux des prématurés et détecter leur visage lorsqu’ils sont allongés dans des lits d’hôpitaux.