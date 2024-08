Un programme d’Anchorage a hébergé plus de 150 personnes provenant d’abris et de campements

25 août — Un nouveau programme de logement à Anchorage a permis de loger 150 personnes des refuges d’hiver pour sans-abri de la ville dans des appartements entre décembre et mai. Au cours des dernières semaines, 27 autres personnes ont été logées, cette fois directement des campements de sans-abri vers des appartements, ce qui porte le nombre total de personnes hébergées à 177.

La Coalition d’Anchorage pour mettre fin au sans-abrisme a mené l’initiative de logement, appelée Next Step. Il s’agit d’un système de services de logement basé sur un modèle réussi de Houston, au Texas, qui a permis de réduire le nombre global de sans-abris de plus de 60 % au cours de la dernière décennie.

Le programme d’Anchorage offre un soutien d’un an aux clients. Il paie une partie ou la totalité de leur loyer et verse les dépôts d’emménagement. Il équipe les appartements avec des produits de première nécessité comme un lit, des serviettes, du linge de maison, des ustensiles de cuisine et d’autres fournitures d’emménagement, et il offre aux clients une gestion individuelle des dossiers par l’intermédiaire d’agences de services locales. En janvier, l’Assemblée a alloué 1,5 million de dollars à la coalition pour aider à financer le projet.

L’agence apporte également un soutien régulier aux propriétaires et aux sociétés de gestion immobilière qui louent des logements aux clients de Next Step. Un agent de liaison travaille avec les propriétaires, les gestionnaires de dossiers et les clients pour gérer les problèmes qui surviennent.

Selon la coalition, environ 96 % des 150 personnes évacuées des abris d’hiver d’Anchorage sont toujours logées et vivent dans des appartements à travers la ville.

Mais il faudra beaucoup plus de temps avant de pouvoir mesurer son succès à moyen et à long terme : on ne sait pas encore combien de clients de Next Step pourront rester logés après la fin de l’année de versement du loyer et du soutien à la gestion des dossiers.

Anchorage, qui compte une importante population de sans-abri, est confrontée depuis des années à un manque de lits dans les refuges et à un manque d’options de logement de transition et de soutien dans un contexte de crise du logement en cours. Les partisans de l’initiative Next Step affirment que de tels programmes peuvent jouer un rôle essentiel dans la réduction du sans-abrisme dans la ville.

« Nous méritons tous des chances supplémentaires »

Pour Patricia Kohler, le petit appartement qu’elle loue avec l’aide de Next Step est l’opportunité dont elle avait besoin.

Kohler, 51 ans, a quitté l’ancien refuge d’hiver de la ville, l’hôtel Alex, pour s’installer dans un studio du centre-ville en février.

« Je suis entrée dans un état de choc », a déclaré Kohler. Même si elle a déjà vécu dans des appartements, « d’être dehors ou dans un refuge à entrer dans une pièce ou dans un appartement. C’est comme si je me disais : « Waouh, je suis à l’intérieur. J’ai mon propre chez-moi ». Vous savez, vous n’en revenez pas. »

Depuis, elle a emménagé dans un appartement d’une chambre légèrement plus grand à Mountain View. Un soir récemment, elle était assise dans le petit salon sur un canapé futon qu’elle venait d’acheter chez Wal-Mart.

Une télévision et un ensemble de fournitures d’art et de romans étaient disposés sur une petite étagère.

« Nous méritons tous une deuxième chance, peut-être même une troisième chance, ou quoi que ce soit d’autre – autant de chances que nous en avons besoin. Certains d’entre nous ont besoin d’un accompagnement plus important que d’autres. Mais vous savez, nous méritons tous des chances supplémentaires », a déclaré Kohler.

Kohler, qui a grandi à Aleknagik, dans le sud-ouest de l’Alaska, a déménagé à Anchorage en 2017. Elle était sans abri depuis 2018 environ, parfois sur un canapé, parfois dans des camps et des refuges, a-t-elle déclaré. Elle luttait contre la dépression, l’anxiété, la toxicomanie et la recherche d’un emploi, a-t-elle déclaré.

Finalement, « j’ai tout simplement abandonné », a déclaré Kohler. « Parce que… c’était juste du désespoir, vous savez. Comme ce sentiment de ne pas pouvoir trouver un emploi et de ne pas avoir de soutien, ni de la part de ma famille ni de mes amis, mais simplement de ne pas pouvoir m’en sortir ici. »

Kohler vivait dans un camp en plein air en décembre lorsqu’elle a glissé sur la glace et s’est cassé la cheville. Elle s’est retrouvée dans le refuge de masse de la ville sur East 56th Avenue, et après quelques semaines, elle a été transférée dans une chambre du refuge de l’hôtel Alex.

C’est là qu’elle a rencontré Daryl Burse, un gestionnaire de cas dans le cadre du programme Next Step de l’association locale de services aux sans-abri Henning Inc. Burse travaillait à l’Alex en tant que spécialiste du logement et a aidé Kohler à emménager dans un logement.

Burse est actuellement le gestionnaire de dossiers de 21 personnes participant au programme, dont Kohler. La plupart des autres personnes qui ont séjourné à Alex ont également emménagé dans des logements loués par Next Step.

En juin, encouragée par Burse, Kohler a décroché un emploi à temps plein chez Graceful Touch Transitional Services, une autre organisation locale à but non lucratif. Elle travaille comme gestionnaire de cas dans un ancien hôtel récemment transformé en logements sociaux. Kohler aide les résidents à s’y retrouver dans le système souvent frustrant et déroutant des services sociaux et des demandes de prestations.

Pendant son temps libre, Kohler confectionne des chapeaux, des écharpes et des chaussettes au crochet pour les personnes qui en ont besoin, comme elle le faisait lorsqu’elle était sans-abri. Elle les distribue toujours aux personnes dans la rue qui ont froid, les donne à des refuges pour sans-abri et les donne à son gestionnaire de cas pour qu’il les distribue aux personnes dans les camps. Kohler utilise du fil avec des guirlandes réfléchissantes, afin que les personnes qui les portent soient mieux visibles dans l’obscurité.

« Au lieu de ‘des chapeaux pour les sans-abri’, je l’appelle ‘des chapeaux pour mes potes’ », a-t-elle déclaré.

Mesurer le succès

Meg Zaletel, directrice exécutive de la coalition, évalue le succès de trois manières.

« Le succès immédiat est que ces personnes ne se retrouvent pas sans abri », a déclaré Zaletel, qui est également vice-président de l’Assemblée.

Ensuite, après la fin de l’année de services de soutien pour les 150 premiers clients, l’objectif est de voir 85 % d’entre eux rester dans leur logement, a déclaré Zaletel – et elle pense qu’ils sont « sur la bonne voie » pour atteindre cet objectif.

« Nous savons qu’une année de soutien peut être suffisante pour certaines personnes et peut ne pas être suffisante pour d’autres », a-t-elle déclaré.

Anchorage ne dispose pas de suffisamment de logements permanents avec assistance pour ceux qui ont besoin d’une aide à long terme pour les frais de logement et les services, a-t-elle déclaré. Next Step est un programme de « relogement rapide », qui dure seulement un an.

La mesure à long terme que la coalition suivra sera de savoir si les clients de Next Step conservent leur logement deux ans après la fin des services de soutien. La coalition espère que le taux de rétention de 85 % sera maintenu, a-t-elle déclaré.

La gestion des dossiers vise à préparer les gens à entretenir leur logement par eux-mêmes, a-t-elle déclaré. Ils essaient de mettre à la disposition des gens une « piste » de fonds qu’ils peuvent utiliser pour continuer à payer leur loyer, afin que personne ne se retrouve au bord du gouffre », a-t-elle déclaré.

Kohler est sobre depuis environ un an, paie désormais une partie de son loyer et économise pour un véhicule, a-t-elle déclaré.

Elle est nerveuse, car à partir de février, elle n’aura plus de rendez-vous prévus avec Burse. C’est quelqu’un sur qui elle compte pour rester sur la bonne voie.

« La semaine dernière, j’ai eu envie de sortir et de consommer ou de boire ou quoi que ce soit, mais j’en ai parlé à mon gestionnaire de dossier et je lui ai dit : « Non, je suis arrivée jusqu’ici. Je ne devrais pas tout gâcher ». Et il m’a répondu : « Non, tu n’as pas besoin de le faire. Ne le fais pas. S’il te plaît, ne le fais pas », a déclaré Kohler.

Elle considère Burse comme un ami, a-t-elle déclaré.

Burse a déclaré que beaucoup de ses autres clients étaient également nerveux. Pour ceux qui ont été hébergés en décembre, le programme se termine dans quelques mois seulement.

« Je sais que je mentirais si je disais que je n’étais pas nerveux pour eux », a déclaré Burse.

Dernièrement, Burse a aidé à reloger des personnes qui vivaient dans des campements à Elderberry Park et Jacobson Park. Cette phase du programme a apporté plus de défis, a-t-il dit. Ceux qui étaient à Alex étaient déjà stabilisés, mais ceux qui se trouvaient dans des camps déménagent dans des logements directement après avoir dû survivre, a-t-il dit.

« Leur état d’esprit est totalement différent », a-t-il déclaré. « Cela peut fonctionner, mais il faut les stabiliser. »

Cela signifie effectuer plusieurs contrôles par semaine et les aider à se recentrer sur leurs objectifs.

Burse est intervenu lorsque certains ont rempli leur appartement de vieux objets provenant de leur ancien campement, luttant pour se débarrasser des choses dont ils dépendaient autrefois pour survivre, ou lorsqu’ils ont fait emménager d’autres personnes dans leur nouvelle maison, essayant d’aider des amis qui étaient encore dans la rue.

Il explique aux clients qu’ils doivent d’abord s’aider eux-mêmes, honorer leur contrat de location et garder le logement en bon état, afin que le propriétaire le loue à une autre personne sans abri à l’avenir, a-t-il déclaré.

« Leur montrer étape par étape ce qu’il faut faire, ce qu’il ne faut pas faire, ça les aide à progresser », a déclaré Burse. « Cela les aide à faire confiance au système. Ils doivent vous faire confiance, et cela les aide à retourner dans la communauté d’où ils viennent et à dire : « Hé, écoute mon pote, ça a marché pour moi. Essaie, vas-y, sors de la rue ». Et c’est une situation gagnant-gagnant pour tout le monde. »