Un programme améliore les soins aux personnes aux urgences qui vivent une crise de santé mentale

Un programme lancé par le Centre de soins de santé mentale Waypoint en partenariat avec six autres hôpitaux du centre de l’Ontario permet de mieux servir les patients qui se présentent aux urgences en raison d’une crise de santé mentale en leur fournissant des consultations psychiatriques spécialisées en temps opportun et des références pour des soins de suivi et de soutien.

Depuis janvier 2023, environ 160 patients ont été pris en charge par le service de consultation psychiatrique ambulatoire d’urgence, dont 110 bénéficient en outre d’un suivi de Waypoint. Le résultat est une meilleure prise en charge des patients qui cherchent de l’aide pour une crise de santé mentale, moins d’admissions à l’hôpital lorsque cela est approprié, moins de visites de retour aux urgences très fréquentées pour des besoins non satisfaits et une meilleure capacité à servir d’autres patients nécessitant des soins d’urgence et/ou un accès à des lits d’hospitalisation.

« Ce programme fait une différence tant pour les patients que pour les hôpitaux partenaires », a déclaré le Dr Kevin Young, vice-président aux affaires médicales et chef du personnel. « En travaillant en équipe et en utilisant mieux les ressources existantes en santé mentale, nous pouvons fournir des évaluations d’experts en temps opportun dans les services d’urgence et des rendez-vous de suivi dans un délai moyen de six jours. »

Le programme s’est progressivement étendu aux six hôpitaux généraux qui utilisent actuellement ce service. Connus sous le nom d’hôpitaux non classés dans la catégorie 1, ils ne fournissent pas de soins psychiatriques aux patients hospitalisés. Leurs médecins des urgences orientent les patients vers un psychiatre spécialisé à Waypoint pour répondre à leurs préoccupations immédiates, et un rendez-vous est fixé avant leur sortie des urgences.

« L’hôpital général et marin de Collingwood a grandement bénéficié du service de consultation psychiatrique d’urgence en consultation externe », a déclaré Rosemary Frketich, vice-présidente des services aux patients et directrice générale des soins infirmiers. « Depuis son lancement début juin, le service a facilité une douzaine de connexions communautaires, garantissant un soutien rapide en matière de santé mentale et évitant des admissions inutiles à l’hôpital. »

Une patiente qui a reçu les soins dont elle avait besoin après son arrivée en crise au Centre de santé de West Parry Sound a déclaré que le service avait fait une énorme différence pour elle.

« Le fait que cela soit arrivé a été un véritable miracle », a-t-elle déclaré. « Je dirais que cela m’a sauvé la vie. »

Aussi importante que soit la réponse à la crise initiale, les soins de suivi ont été tout aussi essentiels, a-t-elle déclaré. Elle continue de recevoir du soutien sous forme de rendez-vous en personne avec un psychiatre de Waypoint, de lectures recommandées et d’un plan de soins continu.

« Ce programme d’intervention d’urgence peut réellement aider les personnes en crise », a-t-elle déclaré. « Il était très important pour moi d’obtenir les soins dont j’avais besoin. »

FAITS CLÉS