Une étude portant sur plus de 300 personnes âgées souffrant de troubles cognitifs légers ou de problèmes de mémoire autodéclarés a révélé que le tai ji quan enrichi sur le plan cognitif, également connu sous le nom de tai chi, était supérieur au tai ji quan standard ou aux étirements pour améliorer la cognition globale et réduire les interférences avec la marche. associé à une double tâche.

Les auteurs notent que le programme d’exercices virtuel à domicile présentait également une fidélité et une adhésion élevées, ce qui suggère qu’il pourrait s’agir d’une thérapie basée sur l’exercice réalisable et acceptable pour les personnes âgées préoccupées par les troubles cognitifs. Les résultats sont publiés dans Annales de médecine interne.

Les troubles cognitifs légers se caractérisent par un déclin de la cognition fonctionnelle et touchent 16 à 20 % des personnes âgées de plus de 65 ans. Cette maladie peut entraîner des problèmes de mémoire et de réflexion, altérer l’exécution de deux tâches et, par conséquent, interférer avec des tâches complexes de la vie quotidienne. Le déclin cognitif et la performance altérée de deux tâches sont associés à un risque plus élevé de chutes, à une augmentation des coûts des soins de santé et à une mortalité accrue. Les directives cliniques actuelles recommandent l’exercice pour préserver la fonction cognitive et atténuer le déclin chez les personnes âgées, mais les effets du tai-chi cognitivement amélioré ne sont pas entièrement compris.

Des chercheurs de l’Oregon Research Institute ont assigné au hasard 318 adultes présentant un déclin de la mémoire autodéclaré et un score global de démence clinique (CDR) de 0,5 ou moins au départ pour s’engager dans un tai ji quan cognitivement amélioré, un tai ji quan standard ou des étirements d’une heure deux fois. chaque semaine pendant 24 semaines par vidéoconférence pour comparer l’efficacité des interventions pour améliorer la cognition globale et réduire les coûts de marche à double tâche.

Les auteurs ont découvert que le tai ji quan amélioré sur le plan cognitif améliorait considérablement la cognition globale et réduisait les coûts cognitifs associés à la marche à deux tâches à 24 semaines par rapport au tai ji quan standard ou aux étirements. Des améliorations favorables ont également été observées au niveau de la cognition et de la fonction, de la fonction exécutive et de la mémoire de travail par rapport aux deux autres interventions et les effets se sont maintenus après 48 semaines. L’intervention était sûre, avec peu d’événements indésirables légers signalés.