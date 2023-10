Un professionnel du poker britannique remporte le « plus gros jackpot en ligne de tous les temps » après avoir joué 27 heures d’affilée dans un grenier miteux rempli de boissons gazeuses

Un professionnel du POKER a gagné 2,2 millions de livres sterling après avoir joué 27 heures d’affilée dans son grenier miteux.

Entouré de boissons gazeuses et de collations, Bert Stevens a remporté ce qui est considéré comme le plus gros jackpot jamais vu dans un tournoi de poker en ligne.

Le pro du poker Bert Stevens a remporté 2,2 millions de livres sterling lors d'un tournoi en ligne

Bert a joué 27 heures d'affilée dans son grenier, alimenté par des boissons gazeuses

C'est à ce moment-là que le joueur de poker a réalisé qu'il avait remporté l'incroyable jackpot.

Bert a joué pendant 27 heures épuisantes avec des pauses pour remporter l’événement en ligne des World Series of Poker.

Il s’agit du tournoi en ligne le plus rémunérateur de l’histoire, ont rapporté les médias locaux.

Et le pro du poker basé à Londres s’est frayé un chemin vers la victoire depuis un grenier étroit et sans fenêtre.

La pièce est à peu près assez spacieuse pour accueillir une petite table à manger avec quelques moniteurs, une chaise de bureau au rembourrage détruit, une modeste étagère et un ventilateur.

Les murs en briques apparentes ajoutent une apparence improvisée au « studio de jeux ».

Mardi, le natif de Belgique aurait battu un peloton de 6 023 participants et aurait affronté le Chinois Yagen Li au tour final.

Les deux joueurs avaient droit à plus de 1,6 million de livres sterling, avec une différence de plus de 616 188 livres sterling entre la première et la deuxième place.

Bert, qui s’appelle @girafganger7 sur Twitch, a célébré cette victoire de plusieurs millions de livres avec ses 23 100 abonnés.

Les messages de soutien ont afflué pour le streamer populaire, qui a tenté d’arracher sa chemise devant son public en ligne.

« Cet homme est la vraie chèvre du poker, @GGPoker vient de lui proposer un parrainage et de créer son avatar et son emoji, il le mérite », a écrit un utilisateur.

« Le gars le plus humble que j’ai jamais vu sur Twitch.

« Je vous souhaite tout le meilleur @Girafganger7. »

Un autre a commenté : « Le moment dont nous rêvons tous.

«Bert est si facile à encourager. Obtenez immédiatement un parrainage à ce mec ! »

« Une performance tellement impressionnante. Quelle chèvre », a répondu un troisième.

Un parieur chanceux a gagné 1 million de livres sterling dans un casino après avoir joué sur quatre tables de roulette en même temps.

Le joueur suisse a stupéfié tout le monde lorsqu’il a remporté pour la première fois 31 400 £ avec une enchère de 900 £ sur le numéro 9 mercredi soir dernier.

Quelques secondes plus tard, il a placé tous ses gains sur un autre numéro et a remporté la somme étonnante de 261 000 £ au Grand Casino de la ville de Baden, en Suisse.

Les responsables du Grand Casino ont déclaré : « Dès lors, l’espace des jeux de table s’est transformé en un véritable festival.

« Les invités présents étaient satisfaits du joueur après chaque victoire et l’atmosphère électrique semblait alimenter la séquence de victoires.

« Cela a continué lorsque le joueur a commencé à jouer sur les quatre tables de roulette en même temps. »

L’heureux élu, dont l’identité n’a pas été révélée, aurait emporté chez lui un total d’environ 1 million de livres sterling quelques heures plus tard.

La star du poker basée à Londres est également un streamer Twitch populaire

Bert a remporté le prix de plusieurs millions de livres après être resté assis sur cette chaise pendant plus d'une journée.