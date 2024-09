UN PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ LOCAL DÉVELOPPE AXON.AI POUR AIDER LES ÉTUDIANTS UNIVERSITAIRES ATTEINTS DE MALADIES NEURODIVERSES, LANCEMENT CE MOIS-CI

CALGARY (ALBERTA), 25 septembre 2024 /CNW/ – Préparez-vous à un changement radical dans le soutien scolaire ! AXON.AI, une application innovante développée par Calgary propre Adrienne Powervise à révolutionner la façon dont les étudiants universitaires atteints de troubles neurodivers abordent leurs études. Il est conçu pour donner aux étudiants atteints de dyslexie, de dysgraphie, de dyscalculie, etc. AXON.AI a été créé pour aider les étudiants neurodivers à surmonter les défis académiques, ce qui en retour contribuera à renforcer leur confiance et leur indépendance.

« Notre mission est de donner aux étudiants neurodivers les outils dont ils ont besoin pour réussir sur le plan scolaire et au-delà », explique Adrienne PowerPDG de DYSL.io et développeur d’AXON.AI. « AXON.AI va au-delà d’une simple application de productivité ; c’est un pont vers le succès. En comprenant les défis uniques auxquels sont confrontées les personnes neurodiverses, nous avons conçu une application tout-en-un qui rationalise leur travail, réduit le besoin de multiples outils et améliore leur capacité à communiquer efficacement avec les professeurs, les employeurs et autres. »

La vie universitaire peut être intimidante pour tout le monde, mais les obstacles peuvent être particulièrement insurmontables pour les étudiants atteints de maladies neurodégénératives. AXON.AI a été développé en tenant compte de ces besoins uniques, en proposant des outils qui simplifient la compilation de notes, la création de modèles et d’autres tâches essentielles. En fournissant tout ce dont ils ont besoin en un seul endroit, AXON.AI permet aux étudiants d’organiser plus facilement leurs pensées, de gérer leur temps et de suivre leurs cours.

À propos de DYSL.IO :

Au cœur de l’innovation et de l’empathie, DYSL.IO est né en Novembre 2023créé par Adrienne Powerune visionnaire avec une riche expérience en soins infirmiers, allant des soins intensifs à la santé publique. Le parcours personnel d’Adrienne en tant que personne neurodiverse et coach de vie certifiée a révélé une lacune cruciale en matière de technologie pour des personnes comme elle, celles qui naviguent dans le monde à travers le prisme de la neurodiversité chez DYSL.IO. Poussées par une mission implacable, elles s’efforcent de responsabiliser et d’élever les personnes atteintes de neurodiversité, la transformant d’un obstacle en une force unique. Elles envisagent un avenir où les défis d’apprentissage sont considérés comme des opportunités de croissance et d’innovation et où la neurodiversité n’est pas seulement acceptée mais célébrée. L’engagement de DYLS.IO est de mener la charge vers une société enrichie par les divers talents des individus neurodivers, reconnus pour leur créativité, leur innovation et leurs compétences uniques en résolution de problèmes.

SOURCE DYSL.io

Pour les demandes des médias, veuillez contacter : Jonathan Molina, 403-466-8869, [email protected]