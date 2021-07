Un professionnel de golf est abattu au Georgia Country Club « après qu’un homme a conduit une camionnette sur le parcours et l’a abattu »

Un professionnel de GOLF a été abattu dans un country club de Géorgie « après qu’un homme a conduit une camionnette sur le parcours et l’a abattu ».

Gene Siller, 41 ans, jouait une partie au Pinetree Country Club près de Kennesaw vers 14h30 samedi lorsqu’il a été abattu.

Gene Siller, vu avec sa famille, a été abattu samedi après-midi Crédit : Gofundme

La camionnette blanche semblait bloquée sur le parcours Crédit : Youtube/WXIA

Les flics ont seulement révélé que la camionnette blanche du tireur s’était rendue sur le parcours et s’était coincée, le conducteur du véhicule tirant ensuite sur Siller alors qu’il allait vérifier ce qui se passait, rapporte le Atlanta Journal-Constitution.

Jusqu’à présent, aucune arrestation n’a été effectuée.

« Nous en sommes encore aux étapes préliminaires de l’enquête et fournirons des détails supplémentaires au fur et à mesure qu’ils seront reçus », a déclaré au journal l’officier du comté de Cobb, Shenise Barner.

La police recherche un homme de 6 pieds 1 pouce aux cheveux longs portant une chemise blanche ou beige et un pantalon de couleur foncée.

Gene Siller jouait une partie de golf au Pinetree Country Club lorsqu’il a été abattu Crédit : Youtube/WXIA

La Georgia State Golf Association a exprimé ses condoléances dans un message Twitter Crédit : Twitter/Association de golf de l’État de Géorgie

La Georgia Pro Golfers Association et l’association d’État ont toutes deux exprimé leurs condoléances en ligne pour la fusillade mortelle.

« Nous tous à la GSGA sommes profondément attristés par les événements tragiques qui se sont produits plus tôt dans la journée à Pinetree CC », a déclaré la Georgia State Golf Association sur Twitter. « Nos pensées et nos prières vont à la famille et aux amis de Gene Stiller. »

« La tragédie a frappé la section Georgia PGA dans la perte de notre membre, Gene Siller. Pensées et prières pour sa famille et la famille Pinetree Country Club », a tweeté la Georgia PGA.

Siller était marié avec deux jeunes garçons, selon une page GoFundMe créée pour la famille.

Il était membre du personnel du club et avait auparavant travaillé comme directeur du golf et pro du golf au Summit Chase Country Club.