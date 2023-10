Un professeur queer serait parti ensanglanté après une altercation sur le campus avec un groupe de droite

Un professeur homosexuel de l’Arizona State University aurait été ensanglanté après qu’une altercation ait éclaté la semaine dernière entre lui et deux membres d’un groupe conservateur, sur lequel les autorités enquêtent comme un crime de haine.

David Boyles – qui enseigne l’anglais et est le co-fondateur de Drag Story Hour Arizona – a été confronté mercredi sur le campus de l’ASU à deux hommes du groupe de droite Turning Point USA.

Le lendemain, le groupe a mis en ligne une vidéo de 96 secondes montrant Boyles suivi par un caméraman et une personnalité nommée Kalen D’Almeida lançant des questions controversées concernant son travail avec Drag Story Hour. Drag Story Hour est un groupe national avec des sections locales à travers le pays qui organise des événements au cours desquels des artistes de drag lisent des livres pour enfants aux enfants dans les librairies, les bibliothèques, les centres LGBTQ et d’autres lieux publics.

Un étudiant se rend en classe à pied sur le campus de l’Arizona State University à Tempe, en Arizona, le 10 juillet 2007. Dossier Ross D. Franklin / AP

« Vous ne pouvez pas courir », a déclaré D’Almeida. « Il serait préférable que vous me parliez des raisons pour lesquelles vous souhaitez promouvoir la sodomie auprès des jeunes. »

La vidéo de Turning Point USA montre Boyles ignorant les hommes jusqu’à la fin du clip, lorsque Boyles semble frapper la caméra et la vidéo s’arrête. Images de sécurité publié par les forces de l’ordre montre Boyles frappant la caméra et D’Almeida poussant ensuite Boyles au sol, le faisant se cogner le visage.

La police a dit KPNX-TVune filiale de NBC basée à Mesa, en Arizona, qu’elle enquête sur la confrontation comme un « biais potentiel ou un incident motivé par des préjugés ».

Un porte-parole du département de police de l’Arizona State University n’a pas immédiatement répondu à une demande de mise à jour sur l’affaire.

Le porte-parole de Turning Point USA, Andrew Kolvet, a déclaré au média local que le caméraman prévoyait de déposer un rapport de police en raison de l’altercation.

Boyles a publié la semaine dernière une photo sur Facebook montrant le côté gauche de son visage ensanglanté.

« Mes blessures physiques sont relativement mineures et je vais bien », a écrit Boyles. « Mais je me sens aussi en colère, violé, embarrassé et désespéré du fait que nous en soyons parvenus à normaliser ce type de harcèlement et de violence contre quiconque tente de soutenir les jeunes LGBTQ+ (ironiquement, c’est le sujet du cours que je venais de finir d’enseigner). ) ou simplement les personnes LGBTQ+ et d’autres groupes marginalisés en général.

Il a ajouté : « Qu’il s’agisse d’alertes à la bombe contre des hôpitaux pour enfants et des bibliothèques, d’une propriétaire de magasin tuée à cause de son drapeau de la fierté, ou de la rhétorique désormais courante selon laquelle quiconque soutient les jeunes LGBTQ+ est un « toiletteur », cela doit cesser. »

Samedi, le président de l’ASU, le Dr Michael Crow, a condamné l’altercation dans un discours lettre publié sur le site Internet de l’université.

« Je suis stupéfait que des individus de Turning Point USA attendent qu’un instructeur de l’ASU sorte de sa classe pour le suivre, le harceler et finalement le pousser au sol, lui ensanglantant le visage », a déclaré Crow.

L’incident de l’ASU survient alors que les manifestations et les attaques anti-LGBTQ se sont multipliées l’année dernière à travers le pays.

De juin 2022 à mai, il y a eu en moyenne 39 manifestations anti-LGBTQ par mois, contre seulement trois par mois de janvier 2017 à mai 2022, selon un récent rapport du Crowd Counting Consortium, un groupe de recherche qui suit les manifestations politiques. .

En outre, plusieurs actes de violence très médiatisés auraient été incités par des sentiments anti-LGBTQ au cours des derniers mois, notamment de multiples menaces à la bombe.

En juillet, l’assassinat mortel d’un danseur gay professionnel de 28 ans, O’Shae Sibley, à Brooklyn, New York, a fait la une des journaux nationaux. La police a par la suite considéré cette agression au couteau comme un crime de haine. De même, le meurtre de Laura Ann Carleton, propriétaire d’une entreprise californienne et mère de neuf enfants, a provoqué une onde de choc à travers le pays. Carleton a été mortellement abattue lors d’une altercation au sujet d’un drapeau de la Fierté affiché dans son magasin de vêtements.

Le mois dernier, la police de Salt Lake City, dans l’Utah, de New York et de New Haven, dans le Connecticut, a toutes répondu à des alertes à la bombe visant des espaces ou des événements LGBTQ au cours du même week-end.