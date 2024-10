Un professeur pro-israélien de Columbia exclu du campus après avoir harcelé et intimidé d’autres employés

NEW YORK– Un professeur ouvertement pro-israélien de l’Université de Columbia a été temporairement exclu du campus, a déclaré mercredi un porte-parole de l’université.

Shai Davidaïprofesseur adjoint à l’école de commerce de l’université de Manhattan, a vu son accès au campus restreint à compter de mardi après avoir harcelé et intimidé à plusieurs reprises d’autres employés, selon le porte-parole de l’université Ben Chang.

Davidai, un citoyen israélien, fait partie des les critiques les plus éminents du campus des manifestations pro-palestiniennes, affirmant que les responsables de l’école n’ont pas fait assez pour réprimer les manifestations, qu’il considère comme antisémites.

Il a également contribué à diriger des contre-manifestations pro-israéliennes à Columbia au printemps dernier. Sur X, anciennement Twitter, où il compte plus de 100 000 abonnés, il a accusé des groupes étudiants pro-palestiniens de soutenir le terrorisme.

Chang a déclaré que l’université avait « constamment et continuellement » respecté le droit de Davidai d’exprimer ses opinions, mais que les restrictions étaient un « résultat direct » de sa conduite le 7 octobre, jour du premier anniversaire de L’attaque du Hamas contre Israëlqui a déclenché le dernier conflit de la région.

« Sa liberté d’expression n’a pas été limitée et ne l’est pas aujourd’hui », a-t-il écrit dans un communiqué. « Columbia ne tolère cependant pas les menaces d’intimidation, de harcèlement ou tout autre comportement menaçant de la part de ses employés. »

Davidai n’a pas immédiatement répondu à un e-mail sollicitant un commentaire, mais dit le X que l’interdiction faisait suite à des vidéos sur les réseaux sociaux dans lesquelles il a confronté les responsables de l’université lors de manifestations pro-palestiniennes sur le campus.

« Il a maintenant riposté et m’a fait suspendre du campus », a écrit Davidai dans son message de mardi, faisant référence à Cas Holloway, le directeur des opérations de l’université. La publication était également liée à une vidéo sur Instagram qui a depuis été supprimée.

«Je ne me soucie pas de mon avenir. Il n’a jamais été question de moi. Je me soucie de l’avenir de @Columbia », a écrit Davidai dans un autre article sur X. « Je me soucie de ce que cette acceptation du terrorisme anti-juif, anti-israélien et anti-américain signifie pour les étudiants sur le campus. »

Chang a souligné que Davidai, qui n’enseigne pas ce semestre, n’a pas été suspendu de son poste de professeur et que sa rémunération n’a pas été affectée par les mesures disciplinaires.

Mais il devra suivre un programme de formation sur les politiques de l’université régissant la conduite des employés avant de retrouver son accès au campus, a-t-il ajouté.

« L’éducation, la formation, les restrictions d’accès et d’autres mesures sont disponibles et utilisées par l’Université lorsque les professeurs et autres employés enfreignent la politique de l’Université », a déclaré Chang. « Comme dans d’autres cas, nous espérons que le professeur adjoint Davidai terminera avec succès sa formation et retournera rapidement sur le campus. »