Un professeur poursuit le détective TikTok pour l’avoir liée aux meurtres d’étudiants de l’Idaho

Un professeur de l’Université de l’Idaho a déposé une plainte en diffamation contre un médium autoproclamé sur TikTok après que le lecteur de cartes de tarot l’a accusée d’avoir tué quatre des étudiants de l’école, dont les meurtres ont choqué les États-Unis le mois dernier.

Le fédéral procès pour des dommages-intérêts déposés par la directrice du département d’histoire de l’université, Rebecca Scofield, allègue mercredi que l’utilisateur de TikTok, Ashley Guillard, a répandu des allégations sans fondement qui liaient à tort le professeur au meurtre de Xana Kernodle, 20 ans, le 13 novembre ; Ethan Chapin, 20 ans; Maddie Mogen, 21 ans; et Kaylee Goncalves, 21 ans, à Moscou, Idaho.

“Ashley Guillard – une prétendue détective sur Internet – a décidé d’utiliser la douleur de la communauté pour son auto-promotion en ligne”, a déclaré le procès à propos de Guillard, que Scofield n’a jamais rencontré auparavant. Guillard a cherché à s’attribuer le mérite d’avoir résolu d’autres meurtres très médiatisés, dont celui du musicien Takeoff, le troisième membre du groupe de rap Migos.

“Elle a publié de nombreuses vidéos sur TikTok déclarant à tort que la plaignante Rebecca Scofield … a participé aux meurtres parce qu’elle avait une relation amoureuse avec l’une des victimes”, a ajouté le procès. « Les déclarations de Guillard sont fausses. Le professeur Scofield n’a pas participé aux meurtres et elle n’a jamais rencontré aucune des victimes, et encore moins noué une relation amoureuse avec elles.

Le compte TikTok de Guillard – qui indique « Ashley est Dieu » dans la biographie – présente des dizaines de vidéos dans lesquelles elle émet des hypothèses sur les meurtres, souvent par le biais de lectures de cartes de tarot. Guillard affirme que Scofield avait eu une relation amoureuse avec l’un des étudiants et a ordonné leurs meurtres dans le but de cacher la relation, selon le procès.

Dans l’une des vidéos, Guillard a écrit: “Je me fiche de ce que vous dites … REBECCA A ÉTÉ CELLE À LANCER LE PLAN.” Dans une autre vidéo, Guillard a déclaré: “Rebecca Scofield va en prison pour le meurtre des 4 étudiants de l’Université de l’Idaho, que cela vous plaise ou non.”

Le procès raconte comment Scofield était avec son mari à Portland, Oregon, visitant des amis lorsque les étudiants ont été assassinés.

“Les vidéos de Guillard ont été visionnées des millions de fois, amplifiant la personnalité en ligne de Guillard au détriment de la réputation du professeur Scofield”, a déclaré le procès, qui déclare qu’aucune des victimes n’a jamais suivi de cours avec Scofield.

“Elle ne se souvient pas avoir jamais rencontré l’un de ces étudiants”, a déclaré le procès. Il a ajouté: «Elle ne sait pas pourquoi Guillard l’a choisie pour l’accuser à plusieurs reprises d’avoir ordonné les meurtres tragiques et d’être impliquée avec l’une des victimes. Le professeur Scofield sait qu’elle a été blessée par les faux TikToks et les fausses déclarations.

Le 29 novembre, un avocat a envoyé une lettre de cessation et de désistement à Guillard au nom de Scofield. Guillard a continué à publier des vidéos accusant Scofield des meurtres à Moscou.

Le 8 décembre, une deuxième lettre de cesser et de s’abstenir a été envoyée à Scofield, lui demandant de supprimer ses “messages diffamatoires”, selon le procès.

«Plutôt que de changer sa conduite, Guillard a fait un TikTok montrant la lettre de cesser et de s’abstenir… et expliquant que si le professeur Scofield, par l’intermédiaire d’un avocat, croyait que Guillard faisait de fausses déclarations, l’avocat devrait« déposer de véritables documents juridiques dans un tribunal fédéral ». tribunal … me demandant de le retirer ».

Le procès de Scofield décrit comment elle craint qu’elle et sa famille ne soient la cible de violences physiques. Guillard a depuis publié plusieurs TikToks en réponse au procès, dont un dans lequel Guillard se moque de Scofield en déclarant : « Je suis EN FEU d’excitation ! RENDEZ-VOUS AU TRIBUNAL REBECCA SCOFIELD !! »

Dans une autre vidéo, Scofield écrit : « Tu es sûr de vouloir faire ça Rebecca SCOFIELD ? Cela ne va pas bien se terminer pour vous.

Jusqu’à présent, aucun suspect n’a été arrêté ni même identifié publiquement dans l’affaire, laissant la communauté universitaire sur les nerfs. Une déclaration de la police de Moscou du début du mois averti contre « la spéculation, sans fondement factuel, [that is] attisant les craintes de la communauté et propageant de faux faits ».

“Nous encourageons le référencement des versions officielles pour des informations précises”, a-t-il déclaré.

Le parent d’une personne qui était considérée comme une personne d’intérêt dans l’affaire – mais qui a depuis été innocenté en tant que suspect – a expliqué à quel point la spéculation rampante avait été difficile.

La tante de Jack DuCoeur, l’ex-petit ami de Kaylee Goncalves, Raconté le New York Post son neveu “non seulement a perdu l’amour de sa vie, et ce que nous pensions tous et il pensait probablement aussi, serait sa future femme – vous savez, se marier et avoir des enfants et tout ça”.

Mais aussi, la tante – Brooke Miller – a déclaré que «la moitié de l’Amérique» pense que DuCoeur pourrait «être responsable» des meurtres, en particulier des utilisateurs en ligne.

Guillard a été parmi ceux qui ont insisté pour appeler DuCoeur un suspect potentiel et qu’il a peut-être été impliqué dans les meurtres malgré le fait que la police l’ait innocenté.