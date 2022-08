Un professeur poursuit en justice lorsque la maison blanchie à la chaux augmente de 300 000 $ en valeur

Inégalité de logement prend plusieurs formes, mais elle n’a jamais pris fin.

Même lorsque les Noirs suivent les règles pour poursuivre le rêve américain, le jeu reste truqué. Pour un professeur noir qui étudie l’histoire de racisme dans l’immobilier, l’héritage de l’inégalité est bien vivant. La New York Times rapports Dr Nathan Connolly a intenté une action en justice pour discrimination parce que la valeur de sa maison a augmenté de près de 300 000 $ après avoir retiré sa noirceur de sa maison et de sa demande de prêt.

Connolly et sa femme, professeur de littérature et d’études africaines, Dr Shani Mott, ont acheté leur maison de Baltimore en 2017 pour 450 000 $. Le couple a dépensé 40 000 $ de plus pour des rénovations et des améliorations. Depuis lors, la valeur des maisons dans la région a augmenté de 42 %. L’été 2021 semblait être le moment idéal pour se refinancer alors que les taux d’intérêt étaient à des niveaux historiquement bas.

Au lieu de permettre au couple d’emprunter contre la croissance évidente de leurs investissements, une évaluation de Évaluations 20/20 évalué la maison à seulement 472 000 $. Après ce calcul douteux, le prêteur hypothécaire prêtDépôt a refusé leur demande de prêt de refinancement. Quand il s’agit de dollars et de cents, le racisme est toujours constant fait pencher la balance aux dépens des Noirs.

Tester le racisme en action

Le couple a déposé une plainte lundi indiquant que LoanDepot avait initialement approuvé le prêt et leur avait dit que la maison valait au moins 550 000 $. Alors que le propriétaire des évaluations 20/20 Shane Lanham effectué la première inspection, le couple et leurs trois enfants étaient à la maison. Les murs et les étagères étaient pleins de photos de famille, de littérature noire et d’art noir. « Il aurait été évident pour toute personne visitant que la maison appartenait à une famille noire », selon la plainte.

Le prêteur a rejeté la demande du couple alors que l’évaluation n’était que de 22 000 $ de plus que le prix de 2017. Le procès prétend que Lanham “a sélectionné des maisons de faible valeur en tant que comps” et “ignoré des maisons légitimement comparables avec des prix de vente beaucoup plus élevés”. Connolly et Mott affirment que Lanham a comparé leur maison à un réparateur négligé et à un quartier noir complètement différent (et probablement sous-évalué). Il a également déduit 50 000 $ pour avoir fait face à une rue animée, ce qui, selon le couple, “est excessif et incompatible avec les bonnes pratiques d’évaluation”.

Plus tard, le couple a blanchi leur maison pour demander une nouvelle hypothèque auprès de Prêts immobiliers rapides. Le couple a remplacé toute trace d’eux-mêmes par des photos de famille de leurs amis blancs et des œuvres d’art d’Ikea ​​représentant des Blancs. Un collègue blanc a accueilli le deuxième évaluateur. Cette fois, la maison était évaluée à 750 000 $ avec des déductions beaucoup plus faibles que celles de Lanham.

L’histoire du racisme dans l’immobilier est bien vivante

Les familles noires font face des taux disproportionnellement plus élevés et des évaluations à bas prix lorsqu’ils vendent ou refinancent leurs maisons à travers les États-Unis. Le Dr Connolly n’avait pas besoin de gros titres pour connaître ces histoires. Il se spécialise dans la façon dont la redlining et d’autres politiques de logement racistes ont façonné les marchés du logement dans les villes américaines.

En mars, l’administration Biden prévoit de lutter contre les préjugés raciaux dans les valeurs des maisons. Le nouveau groupe de travail sur l’évaluation et l’évaluation des propriétés (PAVE) a créé le plan en 21 points pour aider les propriétaires comme le Dr Connolly et le Dr Mott. Les nouvelles initiatives comprennent une plus grande surveillance dans le secteur de l’évaluation et la diversification de la main-d’œuvre, ce que le Bureau des statistiques du travail rapports est de 97 pour cent blanc.

L’inégalité de logement n’affecte pas seulement les couples à revenu élevé avec des maisons dans des quartiers blancs comme le Dr Connolly et le Dr Mott. Pour la prochaine La honte de Chicago docu-séries sur la manière dont la ville a innové en matière de ségrégation moderne, l’Université Duke a étudié l’impact de la redlining et des politiques gouvernementales racistes. L’étude a déterminé à Chicago seulement, les contrats de logement racistes ont volé 3,2 à 4 milliards de dollars de richesse aux familles noires en dollars de 2019. Cet argent a appauvri les communautés noires tout en créant une richesse générationnelle pour les communautés blanches en bénéficiant directement et indirectement.