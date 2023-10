Par Jen Smith, journaliste en chef pour Dailymail.Com





L’ambulancier paramédical Eli Beer a donné une description poignante de la découverte d’un bébé dans le four.

La vidéo de ses propos émouvants s’est répandue sur Twitter ce week-end alors que la guerre fait rage.

Le professeur de Gaza Refaat Alareer a qualifié cela de « propagande sioniste » et a demandé : « Quelle est la prochaine étape ? Le Hamas a mangé les Juifs ?







Un célèbre professeur palestinien a suscité la fureur en tweetant une blague tordue sur des affirmations selon lesquelles les terroristes du Hamas auraient cuit à mort un bébé israélien dans un four.

Le professeur Refaat Alareer, basé à Gaza – autrefois glorifié par le New York Times – a répondu au témoignage d’un ambulancier selon lequel ils avaient trouvé un nourrisson qui avait été cuit à mort en tweetant : “Avec ou sans levure chimique ?”.

Il répondait à un autre tweet du journaliste Dovid Efune qui disait : « Un bébé a été trouvé dans un four, cuit à mort par des terroristes du Hamas, a raconté le premier intervenant israélien @EliBeerUh lors d’un rassemblement du @RJC hier soir.

“Son groupe a été parmi les premiers à réagir et à être témoin des atrocités du 7 octobre”

L’ambulancier Eli Beer dirige United Hatzalah, une organisation médicale bénévole basée à Jérusalem qui aide désormais Tsahal à soigner les survivants et les victimes de la guerre.

Le RJC mentionné dans le tweet d’Efune est la Commission juive républicaine, un groupe de juifs conservateurs basés aux États-Unis.

Dans un discours passionné prononcé samedi lors du sommet annuel des dirigeants de la Coalition juive républicaine à Las Vegas, il a décrit les horreurs de ce que les ambulanciers ont vu lorsqu’ils ont répondu à l’attaque du Hamas.

Faites défiler vers le bas pour la vidéo

L’ambulancier Eli Beer dirige United Hatzalah, une organisation médicale bénévole basée à Jérusalem qui aide désormais Tsahal à soigner les survivants et les victimes de la guerre. Samedi, il a décrit avoir trouvé des bébés brûlés dans des fours par le Hamas.

Le professeur Refaat Alareer a qualifié cette description de “propagande sioniste” et a fait une plaisanterie malsaine sur la levure chimique

«Nous avons vu un petit bébé dans un four. Ces salauds ont mis un petit bébé au four et l’ont mis au four.

“Nous avons retrouvé l’enfant quelques heures plus tard”, a-t-il déclaré en avertissant le public : “Ce ne sont pas des ennemis réguliers”.

Refaat Alareer, un professeur basé à Gaza qui avait précédemment déclaré que tous les Juifs étaient « mauvais », a qualifié le témoignage des ambulanciers de « propagande sioniste »

Une vidéo de ses remarques a été partagée sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, où des commentateurs pro-palestiniens l’ont qualifiée de « propagande sioniste ».

Parmi eux se trouvait Alareer, un professeur basé à Gaza qui a répondu à l’histoire du four en demandant : « Avec ou sans levure chimique ?

Dans un autre tweet, il a poursuivi : « La nouvelle propagande sioniste vient de tomber. Quelle est la prochaine étape, le Hamas a mangé les Juifs ?

Alareer, qui a déjà décrit tous les Juifs comme « méchants », a été publié par le New York Times en mai 2021.

Son essai invité, intitulé « Mon enfant demande : « Israël peut-il détruire notre bâtiment en cas de panne de courant ? », détaille les nombreuses années de frappes israéliennes qui, selon lui, ont tué des membres de sa famille et celle de sa femme.

Il a parlé de son amour et de sa peur pour ses six enfants et s’est rappelé avec tendresse qu’il leur avait lu des histoires avant d’aller au lit pour tenter de les distraire des atrocités de la guerre.

Il a également fait l’objet d’un article élogieux dans le journal en novembre 2021.

Le journaliste Patrick Kingsley l’a qualifié d’improbable « champion de la poésie hébraïque » et l’a présenté comme un homme ouvert d’esprit et pacifique.

Le comité de rédaction du journal a ajouté un commentaire après la publication, admettant qu’il avait été décrit d’une manière qui n’était pas « complète ».

Alareer a été présenté par le New York Times en 2021. Il a été décrit comme un professeur paisible et ouvert d’esprit.

Beer a rencontré le président Biden lors de sa visite en Israël le 18 octobre. Son organisation humanitaire fournit également de l’aide dans les zones sinistrées.

Plus tôt cette année, avant l’attaque du Hamas du 7 octobre, il devait se produire à l’UPenn pour un festival littéraire palestinien.

Les étudiants ont protesté contre ses écrits antisémites et il a été exclu du panel d’intervenants.

Roger Waters de Pink Floyd, qui a été largement condamné pour ses propos sur les Juifs, devait également prendre la parole lors de l’événement.

Beer, l’ambulancier qui a parlé clairement de ce qu’il a vu, a rencontré le président Biden lors de sa visite en Israël le 18 octobre.

L’organisation humanitaire a également fourni de l’aide aux villages marocains touchés par le tremblement de terre dévastateur du début de cette année.

Depuis le début de la guerre le 7 octobre, le Hamas et ses partisans ont tenté sans relâche de rejeter et de discréditer les témoignages sur les actes les plus brutaux de certains de ses militants.

Premièrement, il y avait un désaccord généralisé sur une histoire contestée selon laquelle certains ambulanciers paramédicaux auraient trouvé des bébés décapités.

Beer insiste sur le fait que c’est vrai et Biden a déclaré qu’il avait vu des photos pour corroborer ces affirmations. Un employé de la morgue a également déclaré à DailyMail.com que le Hamas avait décapité un bébé à naître après l’avoir arraché du ventre de sa mère.

Les origines d’une frappe de roquette sur un hôpital de Gaza ont également été largement contestées.

Les États-Unis et Israël accusent le Jihad islamique d’être à blâmer et d’avoir raté le tir d’un missile qui a touché l’hôpital et son parking.

Le Hamas affirme qu’Israël a lancé la frappe et tué 500 civils.