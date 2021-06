Un professeur noir appelle les parents à retirer leurs enfants de l’école à 52 000 $ après que l’enseignant ait démissionné à cause d’une «pensée raciste»

Un professeur NOIR a exhorté les parents à retirer leurs enfants d’une école privée de 52 000 $ par an après qu’un enseignant a qualifié ses cours critiques de théorie raciale de « racistes ».

Dana Stangel-Plowe, qui a enseigné à la Dwight Englewood School dans le New Jersey, a fustigé l’institution pour avoir prétendument forcé les étudiants à se conformer à un seul ensemble de croyances.

Le professeur d’anglais a démissionné à cause de ce qu’elle a appelé une « culture hostile de conformité et de peur », rapporte le New York Post.

Dans une lettre de démission publiée par la Fondation contre l’intolérance et le racisme, elle a déclaré : « L’idéologie de l’école exige des étudiants qu’ils se considèrent non pas comme des individus, mais comme des représentants d’un groupe, les forçant à adopter le statut de privilège ou de victime.

« En conséquence, les étudiants arrivent dans ma classe en acceptant cette théorie comme un fait: les personnes nées avec moins de mélanine dans la peau sont des oppresseurs, et les personnes nées avec plus de mélanine dans la peau sont opprimées. »

John McWhorter, professeur agrégé à l’Université de Columbia, a tweeté son soutien au professeur d’anglais.

Il a déclaré: « Salut Dana Stangel-Plowe, qui a démissionné de l’école Dwight-Englewood, qui enseigne aux étudiants « l’antiracisme » qui ne considère la vie que comme un abus de pouvoir, et enseigne que l’identité de groupe hostile et hostile contre l’oppression est l’essence. d’un soi.

« Les parents véritablement antiracistes, au nom de l’amour de leurs enfants, devraient les retirer de l’école Dwight-Englewood dès l’automne prochain.

« Seulement cela arrêtera ces paroissiens élus égarés de leur quête pour forger une nouvelle réalité pour nous tous. »

Mme Stangel-Plowe a affirmé que l’école avait échoué dans son rôle de débattre des idées et d’envisager différentes perspectives, alléguant que les «œillères idéologiques» avaient été placées sur les étudiants.

Elle a écrit : « Dans notre école, la possibilité d’entendre des idées concurrentes est pratiquement inexistante.

« J’ai entendu des étudiants qui veulent poser une question mais s’arrêtent de peur d’offenser quelqu’un. J’ai entendu des étudiants qui ne participent pas aux discussions de peur d’être ostracisés. »

L’enseignant a ajouté: « Malheureusement, l’école conduit beaucoup à devenir de vrais croyants et des pourvoyeurs francs d’une orthodoxie régressive et illibérale. »

Joe Algrant, le directeur de l’école supérieure de Dwight-Englewood, a déclaré au Post qu’il ne pouvait pas commenter les questions de personnel, mais a confirmé que Stangel-Plowe ne reviendrait pas pour la prochaine année universitaire.

L’énoncé de mission de l’école se lit comme suit : « En tant que communauté d’apprenants, l’école Dwight-Englewood s’efforce de favoriser chez chaque élève une passion pour l’apprentissage tout au long de la vie.

« Nous recherchons l’excellence, l’honneur, l’intégrité et embrassons la diversité afin de développer les compétences, les valeurs et le courage nécessaires pour relever les défis d’un monde en évolution. »

Les théoriciens critiques de la race soutiennent que les institutions juridiques aux États-Unis « fonctionnent pour créer et maintenir des inégalités sociales, économiques et politiques entre les Blancs et les non-Blancs, en particulier les Afro-Américains », comme défini par Britannica.

Cela survient quelques semaines seulement après que des « cours d’alphabétisation porno » aient été ajoutés au programme d’une école privée d’élite à Manhattan, provoquant la fureur des parents.

Ils ont accusé des responsables de la Columbia Grammar & Preparatory School d’avoir tenté d’« endoctriner les enfants ».

Lorsque les juniors de l’école se sont présentés à un séminaire sur la santé et la sexualité, ils ont supposé qu’il s’agissait « uniquement de préservatifs ou de contraception », a déclaré un étudiant au NY Post.

Mais en réalité, les étudiants devaient suivre une leçon intitulée « Alphabétisation de la pornographie : un accent intersectionnel sur le porno grand public ».

Les parents affirment que l’école ne les a pas avertis de la leçon.

Et, des parents furieux ont fait exploser une école dans le comté de Loudoun, en Virginie, après qu’un conseil scolaire se serait engagé à introduire des cours de CRT dans les classes.

Le comté de Loudoun serait le comté le plus riche des États-Unis, car les ménages ont un revenu médian de plus de 142 000 $, selon les données du US Census Bureau

Les parents ont allégué que le conseil avait l’intention « d’infecter nos écoles avec une théorie critique de la race », a rapporté Mail Online.

Lors d’une réunion du conseil scolaire, un parent a allégué : «[Critical race theory] n’est pas un dialogue honnête – c’est une tactique utilisée par Hitler et le Ku Klux Klan sur l’esclavage il y a de nombreuses années pour abrutir mes ancêtres afin que nous ne puissions pas penser par nous-mêmes.

« [Critical race theory] c’est raciste, c’est abusif, c’est discriminatoire envers sa couleur. »

Elle a ajouté : « Laissez-moi vous instruire : un dialogue honnête n’opprime pas. Un dialogue honnête ne met pas en œuvre la haine ou l’injustice. »

Et, l’enseignant Paul Rossi a fait exploser une école privée de 75 000 $ à New York pour avoir «endoctriné» des étudiants avec son programme de réveil.

Rossi, qui enseignait les mathématiques à la Grace Church School, a affirmé que la formation « antiraciste » avait « diabolisé » les élèves blancs.

Dans un essai, il a également déclaré que l’école « incite les étudiants par la honte et le sophisme à s’identifier principalement à leur race avant que leur identité individuelle ne soit pleinement formée ».

Il a « soulevé des questions sur cette idéologie » lors d’une « réunion Zoom obligatoire réservée aux étudiants et aux professeurs blancs ».

Mais il affirme avoir été accusé d’avoir créé « une dissonance pour les penseurs vulnérables et non formés », « des troubles neurologiques » et même du « harcèlement ».

À l’époque, le porte-parole de l’école, Topher Nichols, a déclaré que Rossi avait été empêché d’enseigner pour l’année après que plusieurs étudiants se sont manifestés pour dire qu’ils étaient mal à l’aise par sa présence.

En avril, un père a retiré sa fille d’une école privée de 54 000 $ à New York, affirmant que cela « lave le cerveau des étudiants avec un agenda culturel annulé ».

Andrew Gutmann a choisi de ne pas réinscrire sa fille car il a critiqué le « manque lâche et épouvantable de leadership de la Brearley School en apaisant une foule anti-intellectuelle et illibérale ».

Le père a accusé l’école d’essayer de « laver le cerveau » des élèves plutôt que de promouvoir la pensée critique.