Un professeur m’a dit que je n’étais pas assez belle pour être présentatrice télé, j’étais « trop ​​noire »

La personnalité médiatique MC Yaa Yeboah a expliqué comment elle avait été victime d’intimidation de la part d’un enseignant et de ses camarades de classe pendant ses années d’école.

Dans une interview au Delay Show avec Deloris Frimpong Manso, elle a raconté comment elle avait toujours aspiré à travailler dans les médias. Cependant, ses rêves se sont heurtés à un obstacle après qu’un enseignant lui ait dit un jour qu’elle était « trop noire » pour être présentatrice de télévision, un commentaire qui a profondément affecté son estime de soi pendant de nombreuses années.

Yaa Yeboah a raconté un incident avec son professeur Twi à l’école préparatoire d’Achimota après avoir prononcé un discours.

« Nous étions allés dans une autre école et j’avais lu un poème. Quand je suis arrivé dans les coulisses, elle m’a pris à part et m’a dit : « Tu ne devrais pas être pressé d’être au milieu des gens. Tu n’es pas trop belle ». Vous ne pourrez jamais être présentateur de télévision. Vous êtes trop noir pour être à la télévision », se souvient-elle.

Ceci, ainsi que les commentaires similaires de ses camarades de classe, la faisaient se sentir peu attrayante et minaient sa confiance.

Elle a expliqué que pendant ses années d’école, avoir la peau claire était considéré comme la norme de beauté, ce qui contribuait encore davantage à son manque de confiance en soi. Elle a également été victime d’intimidation de la part de ses pairs, ce qui l’a amenée à se battre fréquemment pour se défendre.

« J’ai été harcelée par mes camarades de classe. Tout au long de l’école, je ne me suis jamais sentie jolie. Alors je me battais beaucoup parce que c’était la seule langue que je comprenais. Si quelqu’un essayait de s’en prendre à moi, je le battais », a-t-elle révélé. .

Malgré ces obstacles, MC Yaa Yeboah est désormais une présentatrice de télévision et de radio, une artiste voix off et une MC à succès.

Voir l’interview complète ci-dessous :

