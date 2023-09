Un professeur et un ancien étudiant reçoivent une bourse de recherche en politique scientifique et technologique

Le Association américaine pour l’avancement de la science (AAAS) a annoncé que Jason Delborne, professeur de sciences, politiques et société à l’Université Département des forêts et des ressources environnementales et le Centre de génie génétique et société, ainsi que les anciens élèves de NC State Morgan DiCarlo, William Casola et William Murray ont été sélectionnés comme membres de la 51e promotion du programme de bourses de recherche en politique scientifique et technologique (STPF). Les boursiers STPF sont choisis parmi un groupe sélectionné de scientifiques pour participer à une opportunité éducative immersive d’un an afin d’acquérir une expérience pratique dans le domaine des politiques publiques tout en utilisant leur expertise pour aider à faire face aux problèmes sociétaux majeurs au nom du gouvernement fédéral américain.

Les boursiers apprendront directement l’élaboration et la mise en œuvre des politiques fédérales. Ils acquerront également des compétences inestimables en communication, diplomatie, collaboration et recherche de consensus.

Parmi les 276 professionnels STEM hautement qualifiés sélectionnés, Delborne servira en tant que scientifique au sein du Bureau national de coordination des nanotechnologies (NNCO) relevant du Bureau de la politique scientifique et technologique de la Maison Blanche. Le NNCO s’efforce de rassembler la communauté des nanotechnologies des secteurs universitaire, privé et public pour partager des informations, impliquer le public et promouvoir l’innovation responsable. Cette mission s’appuie sur la carrière de recherche et d’enseignement de Delborne sur la dynamique sociale, environnementale et politique des technologies émergentes.

« J’ai eu le privilège de faire partie d’un certain nombre de groupes d’experts nationaux et internationaux qui contribuent à l’élaboration des politiques, mais cette bourse offre un niveau d’engagement différent », a déclaré Delborne. «Je suis ravi de relever le défi d’adapter mon expérience en tant qu’universitaire à l’environnement politique, et à mon retour à NC State, j’espère accroître la pertinence politique de mon programme de recherche et de mon enseignement.»

La bourse de DiCarlo est accordée à l’Environmental Protection Agency, où elle servira en tant que chargée de recherche en sciences translationnelles et sur le changement climatique au Bureau de recherche et de développement. DiCarlo a terminé son doctorat. en génie civil à NC State; ses recherches se sont concentrées sur la dynamique des communautés lors de risques liés à l’eau. Elle est également ingénieure professionnelle agréée en Caroline du Nord et conférencière TEDx.

« Faire partie de cette bourse me donne l’opportunité passionnante de continuer à me développer professionnellement, tout en appliquant ma formation supérieure pour lancer une carrière marquante dans le domaine de l’eau et des défis climatiques au niveau fédéral », a déclaré DiCarlo.

Casola passera un an en tant que chercheur en politique scientifique dans l’Arctique au sein du Bureau des programmes polaires de la National Science Foundation. Spécialiste des sciences sociales de la conservation de formation, Casola a obtenu son doctorat. et BS en pêche, faune et biologie de la conservation à NC State. Ses recherches doctorales ont exploré la manière dont les visiteurs utilisent et valorisent les zones de gestion de la faune en Caroline du Nord. Plus récemment, il a complété sa formation postdoctorale à l’École des sciences forestières, halieutiques et géomatiques de l’Université de Floride.

«Je suis ravi d’être membre de la promotion 2023-24 des boursiers en politique scientifique et technologique», a déclaré Casola. «Je suis ravi de m’appuyer sur les compétences et l’expérience que j’ai acquises à NC State et j’espère apporter une contribution significative à la science et à la politique de l’Arctique.»

Murray a été sélectionné pour le programme STPF par le biais de la bourse Glenn T. Seaborg Congressional Science and Engineering Fellowship de l’American Nuclear Society et servira de conseiller scientifique pour le Congrès américain à partir de janvier 2024. Après avoir terminé le programme de maîtrise en génie nucléaire de NC State en 2019. , Murray a rejoint General Electric et a occupé divers postes techniques dans le cadre du prestigieux programme de développement technique Edison de la société et travaille actuellement en tant qu’ingénieur de systèmes de réacteurs avancés pour GE à Pittsburgh, en Pennsylvanie. Son expérience industrielle apporte une perspective unique sur la manière dont la politique scientifique affecte la conception de produits techniques et les décisions commerciales plus larges.

Murray a expliqué pourquoi il avait accepté la bourse. « Notre capacité à innover grâce aux nouveaux développements en science et en ingénierie repose sur le soutien de la politique fédérale », a-t-il déclaré. «Je suis ravi de partager mes connaissances acquises en travaillant dans l’industrie et d’en apprendre davantage sur le processus d’élaboration des politiques auprès d’experts législatifs dans les couloirs du Congrès.»

De gauche à droite) Jason Delborne, William Murray, William Casola et Morgan DiCarlo font des signes de loup

La promotion de bourses 2023-24 est parrainée par des organisations telles que l’AAAS, la Fondation Moore et des sociétés partenaires. Sur les 276 boursiers choisis, 38 serviront au Congrès, un au Centre judiciaire fédéral et 237 au pouvoir exécutif parmi 19 agences ou départements fédéraux. Cette année, parmi les 38 boursiers du Congrès, six sont membres de la cohorte spéciale AI Rapid Response de l’AAAS – des experts en intelligence artificielle et domaines connexes recrutés pour aider à faire face à des problèmes urgents tels que la vie privée, les droits de propriété intellectuelle, l’emploi et l’innovation dans ce domaine.

Le programme STPF soutient l’élaboration de politiques fondées sur des données probantes en tirant parti des connaissances et de l’esprit analytique d’experts en sciences et en ingénierie, et il forme les dirigeants d’une entreprise scientifique et technologique américaine solide. Les boursiers représentent un large éventail de disciplines, d’horizons et d’étapes de carrière. Après la bourse, beaucoup restent dans le domaine politique en travaillant au niveau fédéral, étatique, régional ou international, tandis que d’autres poursuivent une carrière dans le milieu universitaire, l’industrie ou le secteur à but non lucratif.

Fondé en 1973, le programme STPF a célébré son 50e anniversaire plus tôt cette année. À la fin de leur service, ces boursiers rejoindront un corps sélectionné de plus de 4 000 anciens élèves du programme qui sont équipés pour résoudre les problèmes grâce à un ensemble unique de compétences et de perspicacité en matière de politique scientifique. Le STPF lance également cette année un nouveau réseau d’anciens élèves pour stimuler et soutenir la collaboration entre eux afin de poursuivre la mission du STPF consistant à soutenir la prise de décision fondée sur des données probantes dans la politique publique américaine.

Visite www.aaas.org/stpf pour en savoir plus sur les bourses de recherche en politique scientifique et technologique de l’AAAS.