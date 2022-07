Un professeur d’université accusé d’avoir tué par balle un étudiant

CARROLTON, Géorgie (AP) – Un professeur d’université en Géorgie a été accusé d’avoir tué un étudiant de 18 ans qui a été tué par balle alors qu’il était assis dans une voiture.

Le département de police de Carrollton a déclaré dans un communiqué de presse que Richard Sigman, 47 ans, est accusé de meurtre et de voies de fait graves pour la mort par balle d’Anna Jones, 18 ans. La police a déclaré croire que Jones avait été tué lorsque Sigman a tiré dans une voiture garée à la suite d’une dispute avec un homme dans une pizzeria. La fusillade s’est produite peu après minuit samedi.

La police a déclaré qu’un homme avait dit à la sécurité que Sigman avait menacé de lui tirer dessus lors d’une dispute, et que la sécurité avait alors demandé à Sigman de partir. Les enquêteurs pensent que lorsque Sigman est parti, il s’est dirigé vers le parking et a commencé à tirer sur un véhicule en stationnement, frappant Jones. Des amis ont conduit Jones à un hôpital où elle a été déclarée morte, a indiqué la police.

Il n’est pas immédiatement clair si Sigman a un avocat pour parler en son nom.

L’Université de Géorgie occidentale a déclaré aux médias dans un communiqué que l’emploi de Sigman avait été licencié. Un catalogue de cours actuel répertorie Sigman comme chargé de cours en administration des affaires.

L’université a déclaré que Jones était étudiant à l’université.

« Au nom de l’université, nous souhaitons transmettre nos plus sincères condoléances à la famille d’Anna et à ses nombreux amis. Nous savons que cette nouvelle est difficile à digérer et touche de nombreux membres de notre communauté universitaire. Nous vous demandons de garder la famille d’Anna, ses amis et tous ceux qui ont été touchés par cette tragédie dans vos pensées pendant cette période extrêmement difficile », a déclaré le président de l’Université de Géorgie occidentale, le Dr Brendan Kelly, dans le communiqué.

The Associated Press