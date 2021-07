Un professeur du MIT qui a détecté les premières ondes gravitationnelles explique la science derrière elles

« Pendant toute l’histoire, nous avons regardé dans le ciel et vu la lumière des étoiles. C’est vraiment comme ça que notre histoire d’amour avec l’univers a commencé », explique Nergis Mavalvala, astrophysicienne au MIT qui a consacré toute sa carrière aux ondes gravitationnelles, phénomènes dont la conception remonte aux équations révolutionnaires de la relativité générale d’Albert Einstein. Mavalvala s’exprimait sur The Space Show, à Becky Ferraria, une journaliste de VICE Motherboard.

Plus loin dans le programme, Mavalvala explique ce que sont les ondes gravitationnelles et pourquoi elles sont si importantes pour nous. Elle plonge aussi dans la nostalgie du jour où son équipe a fait la découverte des G-waves au public. Les ondes gravitationnelles sont des ondulations dans l’espace-temps qui sont apparues dans les équations de la relativité générale d’Einstein. La relativité générale est la théorie révolutionnaire de la gravitation d’Einstein qui explique le mouvement des objets en utilisant une compréhension géométrique de l’espace-temps, un concept qui unifie le temps avec l’espace. Cela implique que le temps, tout comme l’espace, est relatif et non absolu.

En 1916, lorsqu’Einstein introduisit la théorie de la relativité générale, sur laquelle repose essentiellement la physique moderne, des ondes gravitationnelles apparurent dans ses équations. Il les a rejetés en disant que ces ondes seraient « extrêmement petites » et presque impossibles à détecter. 100 ans plus tard, les scientifiques de l’observatoire d’interférométrie laser à ondes gravitationnelles ont détecté les premières ondes gravitationnelles en 2016.

Mavalvala était l’un des membres de l’équipe principale de LIGO qui a fait la découverte. Selon Mavalavala, nous sommes touchés et nos corps fluctuent tout le temps avec ces ondes gravitationnelles, mais parce que nous sommes très subtils, nous ne sommes pas capables de les percevoir. Lorsqu’une onde gravitationnelle nous traverse, elle modifie ou ondule les distances entre les objets. Ces changements sont à l’échelle de 10-18 d’un mètre. LIGO, en utilisant des faisceaux laser, est capable de détecter ces changements subtils de distances, par conséquent, il détecte les ondes gravitationnelles, qui proviennent de l’accélération de corps massifs tels que les étoiles à neutrons et les trous noirs.

En parlant de pourquoi ces vagues sont importantes pour nous, Mavalvala a une lueur de fascination dans ses yeux. Elle explique que ces ondes nous disent comment la nature a assemblé notre univers et où est notre place dans celui-ci.

