La vie des mères qui travaillent n’est pas toujours facile, surtout dans un système intrinsèquement patriarcal, mais avec un peu d’aide de collègues attentionnés, on peut toujours se sentir bien accueilli et à l’aise. Quelque chose de similaire s’est produit pour une étudiante diplômée du Massachusetts Institute of Technology, mère d’une fille de neuf mois.

Le professeur Troy Littleton du MIT s’est rendu sur Twitter le week-end dernier pour montrer comment il avait installé un berceau dans son bureau afin que son étudiant diplômé puisse amener son bébé au travail si nécessaire. La photo de Troy montrait un berceau placé au milieu de matériel de bureau comme des étagères, une table et des armoires. Le tweet mentionne en outre que maintenant son élève peut faire son travail pendant qu’il joue avec sa fille, le décrivant comme une situation « gagnant-gagnant ».

Le tweet de Troy a réussi à faire fondre le cœur des internautes. Le tweet a reçu plus de 116,6k likes et 9,3k retweets.

Mon nouvel achat d’équipement préféré pour le laboratoire – un berceau de voyage pour aller dans mon bureau afin que mon étudiant diplômé puisse amener sa petite fille de 9 mois au travail lorsque cela est nécessaire et je peux jouer avec elle pendant que sa mère travaille. Gagnant-gagnant !! pic.twitter.com/1R7QKprOLr– Troy Littleton (@JTroyLittleton) 7 mai 2021

Commentant le message de Troy, une Indienne s’est demandé pourquoi des gestes aussi sincères ne sont pas vus dans sa partie du monde.

Comment cela n’arrive pas dans notre partie du monde. Vous êtes incroyable – Sheenam walia (@ sheenamwalia11) 11 mai 2021

Alors qu’un autre utilisateur a partagé l’expérience de sa mère et a écrit que sa mère l’avait eue alors qu’elle était étudiante diplômée en architecture. Comme elle a montré le tweet de Troie à sa mère, l’utilisateur a écrit qu’elle avait dit que cela aurait signifié tellement pour elle d’avoir eu une configuration comme celle-ci à son époque.

Ma mère m’a eu pendant qu’elle était étudiante en architecture. Je lui ai montré cette photo et elle a dit que cela aurait signifié tellement pour elle d’avoir une configuration comme celle-ci. – Natalia Guerrero (@sleeplessinmit) 11 mai 2021

Un autre utilisateur a félicité le geste «incroyable» de Troy et a souhaité qu’il y ait également plus d’humains compréhensifs autour d’elle. Un virologue et une mère Mehnaz Qureshi ont mentionné qu’il fallait de vrais gènes de gentleman pour accepter et soutenir la phase mère difficile. Le tweet a certainement fait sa journée.

Quel geste incroyable, j’aurais aimé qu’il y ait plus d’humains compréhensifs https://t.co/hhiwFcXYdt a besoin de vrais gènes de gentleman pour accepter et soutenir cette phase difficile de maman.Made my day # support women— Mehnaz Qureshi (@qureshimeh) 9 mai 2021

Troy était également apprécié pour avoir permis à une femme «brillante» de réussir, qui est évidemment le véritable héros.

De toute évidence, votre étudiant diplômé est le vrai héros (allez maman!), Mais c’est tellement agréable de voir des IP permettant à des femmes brillantes de réussir. – Briana Coles, MPH (@STEMinist_Coles) 11 mai 2021

Alors que le tweet recevait tout l’amour et l’appréciation des adeptes, Troy a publié un autre tweet à l’occasion de la fête des mères et a écrit qu’il souhaitait que les gens puissent repérer le vrai héros ici. Il a écrit que c’est la mère étudiante diplômée et non lui qui est le héros ici.

Eh bien, ce petit tweet a explosé?!? Cependant, j’aimerais que les gens puissent repérer le vrai héros ici. C’est la maman étudiante diplômée, pas moi. Elle est incroyable de faire tout ce qu’elle a à faire avec sa fille tout en poursuivant ses recherches sur le projet de thèse. Bonne fête des mères à tous – ils le méritent! – Troy Littleton (@JTroyLittleton) 9 mai 2021

Troy a écrit qu’elle est une étudiante phénoménale car elle joue le rôle de mère et poursuit toujours sa recherche de projet de thèse.

Mots-clés: Massachusetts Institute of Technology, Twitter, Fête des Mères, Professeur Troy Littleton, Étudiant diplômé, Thèse, Mère au travail

