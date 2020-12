Un professeur d’Oxford a averti que les mutations Covid pourraient rendre le vaccin inutile.

Richard Moxon – professeur de pédiatrie à l’Université d’Oxford – a déclaré qu’une mutation pourrait « changer soudainement le comportement du virus », le rendant plus grave ou rendre un vaccin inutile.

Mais il a souligné que les craintes concernant l’impact des mutations sur un vaccin sont «infondées».

Le professeur Moxon a déclaré que Covid avait subi de nombreux changements depuis son premier rapport – dont aucun n’avait affecté l’efficacité du jab.

Un professeur d’Oxford a averti que les mutations Covid pourraient rendre le vaccin inutile. Sur la photo: des techniciens de laboratoire sur Channel 4 envoient un vaccin spécial contre le coronavirus: est-ce sûr?

Le vaccin Covid protège contre la maladie en créant une réponse anticorps dans le corps.

Les anticorps sont des protéines de lutte contre les maladies fabriquées et stockées par le système immunitaire pour combattre les envahisseurs à l’avenir en s’accrochent à leurs protéines de pointe.

Mais s’ils sont incapables de reconnaître les protéines parce qu’elles ont muté, cela signifie que le corps peut lutter pour attaquer un virus la deuxième fois et conduire à une deuxième infection.

S’exprimant sur Channel 4 Dispatches Special Coronavirus Vaccine: Is it Safe?, Le professeur Moxon a déclaré: « Nous allons devoir surveiller très attentivement le comportement du virus, son évolution.

Richard Moxon (photo) – professeur de pédiatrie à l’Université d’Oxford – a déclaré qu’une mutation pourrait « changer soudainement le comportement du virus », le rendant soit plus grave, soit rendre un vaccin inutile.

« Nous ne saurons jamais quand un changement dans le code génétique du virus pourrait soudainement changer le comportement du virus d’une manière qui provoque une maladie plus grave ou, en tant que possibilité – totalement infondée pour le moment – un problème pour les vaccins.

‘[This would be] parce que la protéine Spike a suffisamment changé pour que les réponses des anticorps et les autres réponses immunitaires à celle-ci ne soient plus en mesure de faire face.

Mais il a déclaré que le virus avait déjà « subi de très nombreux changements » mais que le monde avait « eu de la chance » car aucun de ceux-ci n’a jusqu’à présent mérité un autre vaccin ou créé une maladie plus grave.

Le professeur Moxon a déclaré que Covid-19 n’est pas comme la grippe qui peut « accélérer » les mutations, mais que les scientifiques continueront de le surveiller pour « ne pas permettre au virus de prendre une longueur d’avance sur nous ».

Le professeur émérite de pédiatrie a déclaré que sa plus grande préoccupation était les conséquences médicales à long terme du coronavirus et leur durée.

Il s’inquiète également de la manière dont la vaccination mondiale sera réalisée.

Il a déclaré: « Nous devons prendre en compte le fait que nos vaccins, qui sont l’outil le plus important dont nous disposons pour lutter contre la maladie, doivent parvenir à tout le monde dans le monde.

Le professeur Moxon a souligné que les craintes concernant l’impact des mutations sur un vaccin sont «sans fondement». Sur la photo: un technicien de laboratoire sur Channel 4 envoie un vaccin spécial contre le coronavirus: est-il sûr?

Le professeur Moxon a déclaré que Covid a subi de nombreux changements depuis sa première notification – dont aucun n’a affecté l’efficacité du vaccin. Sur la photo: un technicien de laboratoire sur Channel 4 envoie un vaccin spécial contre le coronavirus: est-il sûr?

«Et c’est une tâche très, très difficile pour toutes sortes de raisons économiques, sociétales et autres.

« J’espère que, pour être conservateur, le port de masques, une grande partie, sinon tout le temps, commencera à reculer comme pratique courante dès l’automne 2021. »

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, s’était engagé plus tôt à vacciner des «millions» d’ici Noël.

Mais les statistiques officielles ont révélé que seulement 138000 Britanniques avaient reçu le vaccin révolutionnaire Pfizer / BioNTech au cours de la première semaine du déploiement jusqu’au 15 décembre.

À ce rythme – environ 17 237 piqûres par jour – moins de 400 000 personnes recevraient la première dose du vaccin, administrée en deux injections à trois semaines d’intervalle, le 29 décembre.

Au total, 138 000 Britanniques ont reçu le vaccin révolutionnaire Pfizer / BioNTech au cours de la première semaine du déploiement jusqu’au 15 décembre, ce que les ministres ont salué comme «un très bon début». Mais à ce rythme – environ 17 237 doses par jour – moins de 400 000 personnes recevraient la première dose du vaccin, administrée en deux injections à trois semaines d’intervalle, le 25 décembre.

Au total, 138000 Britanniques ont reçu le vaccin révolutionnaire Pfizer / BioNTech au cours de la première semaine du déploiement jusqu’au 15 décembre, que les ministres ont salué comme « un très bon début » (image du fichier)

Les chiffres montrent que le nombre d’injections administrées devrait quadrupler chaque semaine pour que le vaccin atteigne 2 millions de personnes.

Les responsables affirment que le déploiement gigantesque allait toujours être lent à démarrer et insistent pour que le programme se développe de manière significative chaque semaine, avec plus de sites démarrant, plus de personnel embauché et plus de doses de vaccin disponibles.

Le gouvernement, précédemment critiqué pour avoir manqué ses propres objectifs arbitraires de tests Covid, s’est arrêté avant de donner un chiffre exact sur le nombre de coups qu’il espère livrer. Cependant, même si le nombre de jabs administrés triplait chaque semaine, seulement 1,3 million de doses seraient dans les bras des Britanniques au total le jour de Noël.

La campagne de vaccination Covid, la plus importante de l’histoire britannique, a été entravée par des retards de livraison et des formalités administratives supplémentaires qui menacent de ralentir la vitesse à laquelle elle peut être étendue.

Les responsables ont dressé une liste des vaccins prioritaires de 30 millions de résidents vulnérables qui devraient être vaccinés en premier, y compris les résidents des maisons de soins, les personnes âgées, le personnel sanitaire et social et les personnes souffrant de problèmes de santé sous-jacents.

Les Britanniques peuvent vérifier quand ils devraient recevoir un vaccin Covid à l’aide d’un nouveau calculateur de vaccins en ligne, en répondant à quelques questions simples sur l’âge, la profession et les problèmes de santé sous-jacents.

Dépêches – Vaccin contre le coronavirus: est-ce sûr? est sur Channel 4 ce soir à 19h30