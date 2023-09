Un professeur d’histoire latino donnera une conférence sur Chavez à l’Université d’Elmhurst – Shaw Local

Le projet d’histoire orale Chicagolandia documente la vie, le travail et la culture des communautés latino-banlieues autour de Chicago tout en explorant l’impact de ces communautés sur la nature changeante de Chicago et de ses banlieues.

Antonio Ramirez, directeur du projet d’histoire orale de Chicagolandia et professeur agrégé d’histoire latino-américaine à l’Elgin Community College, parlera du projet le 13 septembre lors de la conférence interculturelle César Chavéz de cette année à l’université d’Elmhurst.

En plus d’enseigner au Elgin Community College, Ramirez est codirecteur de son nouveau Centre for Civic Engagement. Il a également travaillé comme consultant historique pour le National Park Service, journaliste, professeur de lycée bilingue et éducateur de travailleurs agricoles migrants. Il a également été directeur de la sensibilisation et du développement du leadership dans un centre juridique transnational pour les droits des migrants dans le centre du Mexique, et organisateur des travailleurs à bas salaires à Chicago.

La conférence interculturelle César Chavéz commence à 16 heures le 13 septembre, dans le salon des fondateurs du Frick Center, 190 Prospect Ave., Elmhurst. L’entrée est gratuite et tous sont les bienvenus. Pour plus d’informations, envoyez un e-mail à [email protected]