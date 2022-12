Un professeur demande aux élèves de faire des mèmes sur leur classe et les résultats sont hilarants

Un professeur a récemment suivi son dernier cours et a demandé aux étudiants de créer des mèmes sur la classe. Cela intervient alors que les mèmes sont devenus un élément crucial de la culture Internet. Ils aident à briser les barrières et à comprendre les problèmes complexes d’une manière légère. S’adressant à son compte Twitter officiel, la professeure a expliqué qu’elle avait suivi la dernière session du cours d’études critiques sur Internet et avait donc demandé aux étudiants de créer un mème sur la classe. “J’ai appris ce qui les bloquait / résonnait, et que beaucoup d’entre eux liraient peut-être ce tweet. Je vous présente le résumé de mon cours (partagé avec la permission des étudiants)”, a-t-il écrit.

— Sulafa Zidani, PhD (@sulafaz) 13 décembre 2022

Sulafa Zidani est professeur au département Comparative Media Studies/Writing du MIT. Les mèmes allaient des luttes des étudiants à la résolution de la complexité de plusieurs sujets. Jetez un œil aux réponses :

Dans un tweet de suivi, Zidani a mentionné qu’il s’agissait d’un devoir non noté. L’objectif était de susciter une conversation avec ses élèves sur leur cours.

Suivi : Merci à tous ceux qui se sont engagés de bonne foi, et à ceux qui ont illustré une fois de plus les points que nous avons appris en classe👌. Pour clarifier, c'était le dernier ex de notre cours d'un semestre (pas un devoir noté) qui a déclenché une conversation (non illustrée ici) à propos de— Sulafa Zidani, PhD (@sulafaz) 13 décembre 2022

“Les lectures préférées, les sujets les plus importants, comment créer une excellente communauté de classe, les délais de changement, un exercice d’évaluation de cours amusant si vous voulez. Les commentaires des étudiants m’aideront à créer la prochaine itération de cette classe. Merci toujours à mon élève”, a-t-elle écrit.

