Un professeur d’école allemand révélé comme un colporteur d’extrême droite – Bild — RT World News

La femme avait apparemment réussi à dissimuler son identité à l’aide d’une perruque et d’un faux nom lors d’une présentation à la télévision.

En Allemagne, une enseignante stagiaire dans une école primaire a été suspendue après qu’il a été révélé qu’elle avait auparavant travaillé comme présentatrice pour un média considéré par les autorités comme étant d’extrême droite et pro-Kremlin, a rapporté Bild. Un responsable régional de l’éducation a fait valoir que la femme « opinions anticonstitutionnelles » étaient incompatibles avec son métier d’éducatrice.

Selon le quotidien Bild, Elisa B. travaillait depuis février comme enseignante dans le district de Markisch-Oderland, dans l’est du Brandebourg. Cependant, à part cela, l’homme de 29 ans aurait été le visage d’une chaîne de télévision locale nommée Strausberg TV et aurait également travaillé pour Compact TV dans un passé récent.

Ce dernier est considéré par les services de sécurité allemands comme un colporteur de « Propagande du Kremlin et théories du complot » et on dit « attiser la haine contre le gouvernement, les organisations musulmanes et juives. » Les autorités estiment que le média agit contre l’Allemagne. « ordre constitutionnel démocratique et libre ».

Ce n’est qu’après que des similitudes frappantes entre la présentatrice de Compact TV « Anna » et la présentatrice de Strausberg TV « Elisa » ont été remarquées ; leurs yeux, leur nez et même leurs taches de naissance, que le journal Tagesspiegel a rendu publics ces soupçons.

Suite à ce rapport, l’Office fédéral pour la protection de la Constitution a informé le ministère de l’Éducation en juillet du parcours de cette femme.

Selon Bild, les responsables de l’éducation ont initialement refusé de relever l’enseignante de ses fonctions. Cependant, les journalistes ont ensuite contacté la secrétaire d’État à l’éducation du Brandebourg, Claudia Zinke, pour s’enquérir de la décision de retenir l’enseignant.

Zinke ordonna donc au « libération immédiate des fonctions » de la femme, disant qu’elle « Les opinions anticonstitutionnelles ne sont pas tolérées dans la profession enseignante. »