Un professeur de yoga Moment, 53 ans, admet “je l’ai poignardé” lors d’un appel effrayant au 999 après avoir “assassiné” un ancien locataire de flic

C’est le moment où une femme accusée du meurtre de son locataire a dit aux téléphonistes “Je l’ai poignardé” lors d’un appel effrayant au 999 diffusé aux jurés.

Dawn Lewis, 53 ans, aurait poignardé à mort Glenn Richards, 61 ans, dans son chalet de Glastonbury, Somerset, le 18 avril.

Dawn Lewis est accusée du meurtre de Glenn Richards Crédit : Elizabeth Cook

L’ancien policier avait emménagé avec Lewis en 2011 après avoir quitté la prison pour avoir tué son ex-femme, a déclaré le Bristol Crown Court.

Les jurés ont entendu comment le couple était devenu ami 12 ans plus tôt, mais ils ont commencé à se disputer dans les mois qui ont précédé sa mort.

Dans un appel au 999 diffusé au tribunal, on peut entendre Lewis dire: “Bien, je ne sais pas vraiment ce qui s’est passé. C’est un locataire, je voulais le faire sortir. Il a dit non.

“Je suis allé à la porte, il m’a poignardé à la jambe, je lui ai enlevé le couteau, je l’ai poignardé.

“Il est tombé dans les escaliers – je l’ai encore poignardé, alors qu’il essayait de me prendre le couteau. Et je t’ai appelé.”

Le tribunal a été informé plus tôt dans la journée que le professeur de yoga avait appelé un ami par vidéo et lui avait montré un couteau de huit pouces.

Elle lui a dit : “Devrais-je juste monter dans sa chambre et le poignarder, puis me poignarder un peu et leur dire qu’il a fait ça ?”

Glenn est décédé sur les lieux après avoir subi cinq coups de couteau profonds, tandis que Lewis a été soigné pour trois coupures légères.

Un médecin a déclaré que ses blessures “ne semblaient pas correspondre à la description de l’attaque” et semblaient “auto-infligées”, a déclaré le tribunal.

Les jurés doivent décider si elle a agi en légitime défense ou si l’appel au 999 était un mensonge pour “couvrir une attaque planifiée et préparer le terrain pour prétendre qu’elle avait agi en légitime défense”.

Le procès se poursuit.