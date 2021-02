Assister à des cours en ligne présente ses propres inconvénients qui peuvent parfois devenir hilarants. Avec la pandémie de coronavirus, les classes sont passées aux écrans d’ordinateurs portables ou de smartphones via Zoom et Skype. Au cours de cette transformation, des professeurs et des étudiants peu habitués au monde numérique ont commis des erreurs hilarantes qui sont devenues une source de divertissement.

Un de ces incidents s’est déroulé à l’Université nationale de Singapour (NUS), où un professeur de mathématiques à la fin de la conférence s’est rendu compte qu’il était muet tout le temps. La prise de conscience était assez difficile à digérer et la réaction de l’enseignant était inestimable car les étudiants lui ont dit qu’ils ne pouvaient rien entendre que pendant près de deux heures.

Le professeur agrégé Wang de NUS a été vu terminer sa conférence dans une vidéo YouTube avec une série de questions et réponses interactives, mais il a été accueilli par un silence complet de la classe. Au bout d’un moment, l’un de ses élèves l’a informé qu’il était resté muet tout le temps. Dans la vidéo, on peut entendre l’étudiant dire: «Nous ne pouvons plus rien entendre de vous depuis 18 h 08.» L’information a choqué le professeur Wang qui a répondu d’un ton surpris et a dit: «De quoi?» Il s’est tourné pour regarder l’horloge pour découvrir que cela faisait presque deux heures qu’il avait commencé la conférence.

Il n’a pas caché son incrédulité et a été vu tomber dans une session de respiration profonde pour calmer ses nerfs. Après un certain temps, alors qu’il acceptait la réalité, le professeur a dit qu’il refait le cours quelque temps plus tard.

La vidéo partagée par Singapore Incidents a été vue plus de 1118188 fois depuis qu’elle a été partagée le 4 février 2021.

Commentant la vidéo, Azusa Chan, un étudiant qui faisait partie de la classe, a écrit que le professeur s’était coupé le son à partir de 18 h 08 et que les étudiants avaient essayé toutes sortes de méthodes pour l’informer en réactivant et même en l’appelant sur son téléphone. Cependant, il n’a pas répondu et a continué la leçon. De nombreux étudiants ont quitté la classe virtuelle car ils ne pouvaient rien entendre, mais à la fin, plus de 20 étudiants ont attendu patiemment pendant deux heures que le professeur l’informe de ce qui s’était passé.