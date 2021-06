Un professeur de santé publique sur l’épidémie de Taïwan et les progrès de la vaccination

La dernière épidémie de Covid-19 à Taïwan est une leçon qu’une stratégie de confinement visant à zéro transmission locale peut ne pas être durable à long terme, a déclaré mardi un professeur de santé publique.

Avant la récente explosion des cas, Taïwan avait signalé très peu d’infections à Covid depuis plus d’un an – et la plupart étaient importées. Cela a permis aux activités quotidiennes de se poursuivre en grande partie comme d’habitude et a valu à l’île des éloges internationaux pour ses mesures de confinement.

Mais cela a laissé Taïwan « complètement sensible » à de nouvelles variantes du coronavirus qui sont plus transmissibles et potentiellement plus graves, a déclaré Benjamin Cowling, professeur et chef de la division d’épidémiologie et de biostatistique à l’École de santé publique de l’Université de Hong Kong.