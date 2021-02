Un professeur de psychologie de Columbia, 54 ans, affirme qu’il fait de l’héroïne pour «  maintenir son équilibre travail-vie privée  »

Un professeur de psychologie et de neurosciences à l’Université Columbia dit qu’il renifle de l’héroïne et prend d’autres drogues pour se sentir «rafraîchi» et «prêt à affronter un autre jour».

Carl Hart, 54 ans, étudie les effets des drogues psychoactives récréatives sur les humains et dirige le département de psychologie de la prestigieuse université.

Hart, un doctorat en neurosciences. qui est en congé sabbatique jusqu’en juillet, détaille sa consommation de drogue dans son nouveau livre «Drug Use for Grown-ups: Chasing Liberty in the Land of Fear».

Dans son livre, il dit qu’il a un attachement particulier à l’héroïne sur le plan scolaire et comme substance à usage personnel.

«Il n’y a pas beaucoup de choses dans la vie que j’apprécie plus que quelques lignes près de la cheminée à la fin de la journée», écrit-il.

Dans le livre, Hart affirme qu’il a reniflé de petites quantités d’héroïne pendant 10 jours consécutifs et qu’il en profite même s’il ressent de légers symptômes de sevrage «12 à 16 heures après la dernière dose».

Hart espère que faire la clarté de sa consommation de drogue contribuera à la décriminalisation des drogues illégales.

« Il s’appuie sur des décennies de recherche et sa propre expérience personnelle pour affirmer définitivement que la criminalisation et la diabolisation de la consommation de drogue – et non des drogues elles-mêmes – ont été un terrible fléau pour l’Amérique, notamment pour renforcer le racisme structurel durable de ce pays », selon l’éditeur. Remarques.

Le professeur soutient que «lorsqu’ils sont utilisés de manière responsable, les médicaments peuvent enrichir et améliorer nos vies», selon l’éditeur.

Hart a déclaré à Insider qu’il souhaitait que le président Joe Biden décriminalise au niveau fédéral la possession de drogue et espère que le pays s’oriente vers la réglementation fédérale et l’autorisation de l’utilisation de substances.

«Vous pourriez organiser une vaste campagne d’annonces d’intérêt public disant:« Si vous utilisez des opioïdes, n’utilisez pas d’alcool comme arrière-plan ou d’autres sédatifs en combinaison, car cela augmente le risque de dépression respiratoire et de décès », ‘Hart a dit, selon le point de vente.

Plus tôt cette semaine, Biden a promis de mettre fin aux peines de prison pour infractions liées aux drogues tout en exhortant à ne pas financer la police dans une mairie de Milwaukee.

«Personne ne devrait aller en prison pour un délit de drogue. Personne ne devrait aller en prison pour usage de drogue. Ils devraient aller à la désintoxication », a déclaré Biden.

Hart fait valoir que bon nombre des craintes entourant la consommation de drogues sont le résultat direct du racisme.

Il a déclaré à GQ dans une interview: « Nous ne pensons pas à ces médicaments en termes rationnels. Nous pensons que ces médicaments particuliers produisent des effets uniques et ce n’est tout simplement pas vrai. Mais quand vous faites cela, quand vous pensez que ces médicaments produisent ces effets uniques, la réponse n’est pas rationnelle. Quand on pense à quand ces drogues ont été interdites, on peut le voir encore plus clairement.

«Quand on pense à la cocaïne, par exemple, on l’interdit pour des raisons irrationnelles, pour des raisons de racisme américain. Même chose avec les opioïdes. Nous avons associé ces drogues au comportement de groupes que nous n’aimions pas et à des comportements que nous exagérions, comme le crime, comme des hommes noirs avec des femmes blanches.

« Les médicaments sont donc devenus davantage liés à ces autres problèmes qui étaient malheureusement exagérés. Et donc nous le faisons encore aujourd’hui.

Hart dit qu’il a essayé l’héroïne pour la première fois il y a six ou sept ans était déjà professeur titulaire à la fin de la quarantaine.

Il dit qu’il a fait une « courte et fine ligne » avec un ami et a ressenti « une sédation légère et rêveuse, sans stress », ajoutant que les deux ont parlé et ri, « appelé ça une soirée et sont rentrés chez eux ».

Hart, qui est marié et a trois enfants, a déclaré à Insider que sa famille soutenait sa consommation d’héroïne à des fins récréatives.

« La chose la plus importante sur laquelle nous avons insisté en tant que parents est la suivante: essayez simplement de vivre comme la personne que vous pensez être – un citoyen du monde moral et compatissant », a-t-il déclaré au média.

« Ma famille s’attend à ce que je me lève au nom des personnes qui ont été fustigées [for using drugs]».

La plupart des décès par surdose liés à la drogue aux États-Unis proviennent du fentanyl et d’autres drogues illicites, qui sont souvent coupés avec d’autres produits chimiques comme les antihistaminiques.

Hart pense que de nombreux décès par surdose de drogue pourraient être éliminés avec un approvisionnement plus propre et une meilleure éducation, a rapporté Insider.

« Notre document fondateur nous garantit au moins trois droits d’aînesse: la vie, la liberté et la recherche du bonheur », a-t-il déclaré au journal.

«Ces idéaux sont profonds. Cela signifie que vous pouvez vivre votre vie comme vous le souhaitez. Et ce n’est l’affaire de personne, tant que vous n’interférez pas avec qui que ce soit d’autre fasse de même.

Hart a dit qu’il espère qu’un système peut être créé dans lequel les gens soumettent des échantillons de médicaments qu’ils ont achetés qui peuvent être testés pour révéler ce qu’ils contiennent.

Il écrit dans son livre: « Voici l’essentiel: au cours de ma carrière de plus de vingt-cinq ans, j’ai découvert que la plupart des scénarios de consommation de drogue causent peu ou pas de mal et que certains scénarios de consommation responsable santé et fonctionnement. »

Le professeur a également admis qu’il avait pris d’autres drogues, y compris la méthamphétamine, et qu’il avait roulé sur la MDMA – qui est souvent désignée par ses noms de rue comme Molly et l’ecstasy.

Hart a décrit la prise de MDMA comme «un sentiment intense de plaisir, de gratitude et d’énergie».

«Quand je roule, je veux juste respirer profondément et en profiter. Le simple fait de respirer peut être extrêmement agréable », dit-il.

Il a même trouvé du plaisir à renifler une version de soi-disant sels de bain, une cathinone synthétique qui a été associée à un comportement dérangeant, de l’aboiement à l’effraction dans les maisons. Évaluation de Hart: «absolument merveilleux».

Dans son livre, Hart raconte avoir pris une version de «sels de bain» qu’il appelait «sans équivoque merveilleux».

Hart, cependant, semble frustré par les tendances actuelles des micro-dosages psychédéliques – affirmant dans son livre qu’ils sont perçus comme une classe spéciale de drogues et pas simplement comme des produits chimiques de choix pour les consommateurs de drogues blanches à des fins récréatives.

Le professeur et son fils, Malakai, ont souvent pris des positions publiques sur les inégalités raciales.

En 2019, The Riverdale Press dans le Bronx a révélé que Malakai Hart et sa famille avaient intenté une action en justice, alléguant qu’un élève de l’École de culture éthique de Fieldston l’avait traité d’insulte raciste désobligeante dans une vidéo qui faisait circuler l’école.

Malakai a affirmé que quatre ans avant la réalisation de la vidéo, le même étudiant avait déclaré qu’Eric Garner « méritait de mourir » aux mains de l’officier du NYPD Daniel Pantaleo pour son crime présumé de vente de cigarettes non taxées.

La famille Hart a engagé la société Cochran pour poursuivre Fieldston, accusant la prestigieuse école de discrimination raciale systématique contre les étudiants noirs et leurs familles.

En juin dernier, le duo père-fils a écrit un éditorial intitulé «Quand la justice pour les Noirs commence, le pillage s’arrêtera».

Dans l’article, les Harts ont écrit que les «meurtres répugnants» de Breonna Taylor et George Floyd «ont forcé de nombreuses personnes et institutions à s’auto-examiner leur rôle dans la perpétuation de siècles de racisme anti-noir».

Floyd, décédé le 25 mai, a été tué par l’ancien policier de Minneapolis Derek Chauvin, dont le procès devrait commencer le 8 mars.

« Sans aucun doute, dans les mois qui ont précédé le procès, nous pouvons nous attendre à ce que les partisans de M. Chauvin détournent le blâme de son acte brutal sur les drogues trouvées dans le corps de M. Floyd au moment de sa mort », ont écrit Carl et Malakai, qui est maintenant étudiant à Columbia.

The Harts a noté que le rapport de toxicologie de Floyd a révélé que, dans son système, il avait 19 nanogrammes par millilitre de méthamphétamine et 2,9 nanogrammes par millilitre de tétrahydrocannabinol, la drogue présente dans la marijuana.

« Ces quantités sont négligeables et suggèrent qu’il n’avait pas consommé de drogue depuis au moins plusieurs heures, peut-être 24 heures, et n’aurait pas pu contribuer à sa mort », lit-on dans l’article.

Le fils du Dr Hart, Malakai Z. Hart, sur la photo, avait déjà déposé une plainte contre son lycée pour discrimination raciale

«Il avait également 11 nanogrammes de fentanyl dans son système. Mais ce chiffre à lui seul ne peut rien nous dire sur le niveau d’intoxication de M. Floyd avant sa mort, car la concentration de fentanyl dans le sang augmente considérablement après le décès d’une personne.

Les Harts ont fait valoir que le comportement de Floyd immédiatement avant sa mort devrait être utilisé comme un baromoteur de son logement parce que « la même dose de fentanyl qui produit la félicité chez un utilisateur tolérant peut conduire à une surdose chez un utilisateur naïf ».

«Mais, si l’histoire est une indication, cette information n’empêchera pas les partisans de Chauvin de vanter la défense du« nègre fou de drogue »», ont écrit les Harts.

« La simple suggestion que la consommation de drogue de M. Floyd a contribué à sa mort est une ruse éprouvée utilisée pour créer un doute raisonnable suffisant, afin que les autorités et les jurys puissent trouver la police blanche non coupable du meurtre de Noirs. »

Le nouveau livre de Hart a reçu des éloges de la part des critiques le qualifiant de «lecture incontournable».

«En ce qui concerne l’héritage de la guerre contre la drogue de ce pays, nous devrions tous partager son indignation», selon le New York Times Book Review.

Le Wall Street Journal l’a qualifié de « provocateur et éclairant » tandis qu’un Kirkus Reviews l’a salué comme « un outil précieux pour monter des arguments en faveur du libre choix ».