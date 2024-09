Un professeur de musique du WCSD condamné à 20 à 50 ans de prison pour agression sexuelle

Le père d’une élève qui a été agressée sexuellement par un ancien enseignant du district scolaire du comté de Washoe a déclaré que sa fille était toujours affectée 10 ans plus tard.

« Jusqu’à ce que ces crimes soient commis contre elle, elle était une jeune femme équilibrée et responsable », a déclaré le père juste avant que José Flores-Montelongo ne soit condamné vendredi à une peine de 20 à 50 ans de prison.

« Aujourd’hui, à l’âge de 23 ans, sa vie n’a pas encore avancé alors qu’elle lutte contre les blessures qui ont laissé des cicatrices profondes et durables sur sa santé émotionnelle et mentale », a-t-il déclaré.

Le père, dont le nom complet n’est pas mentionné dans les documents judiciaires, a lu sa déclaration devant la juge Tammy Riggs. Il a expliqué que sa fille était une préadolescente heureuse.

« Au fil du temps, ma fille a suivi les cours donnés par le défendeur et nous avons constaté un changement radical dans son état d’esprit », a-t-il déclaré. « Elle est devenue très inquiète à l’idée d’aller à l’école. Lorsqu’on lui a demandé ce qui la dérangeait à ce moment-là, ses réponses ont varié. Nous avons remarqué que ses notes ont souffert, à l’exception de celles du cours du défendeur. »

Selon les documents judiciaires, l’ancienne élève a été agressée sexuellement dans la salle de musique de l’école secondaire Vaughn à partir de 2014. Elle avait 13 ans lorsque les abus ont commencé.

Flores-Montelongo, qui travaillait dans les collèges Vaughn et Pine, a été arrêté en avril 2022 après que l’ancien élève s’est manifesté. Un deuxième élève s’est manifesté après son arrestation.

Flores-Montelongo a plaidé non coupable d’agression sexuelle sur un enfant de moins de 15 ans, de tentative d’agression sexuelle sur un enfant de moins de 16 ans et de tentative d’obscénité sur un enfant de moins de 14 ans plus tôt cette année. Il sera admissible à une libération conditionnelle après 20 ans.