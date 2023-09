Un professeur de musique du lycée de Castro Valley accusé d’avoir agressé un élève se rend aux autorités

DUBLIN — L’ancien professeur de musique du lycée Castro Valley, accusé d’avoir abusé sexuellement d’un élève, s’est rendu aux autorités et est détenu à la prison de Santa Rita à Dublin, a annoncé le bureau du shérif du comté d’Alameda.

Keita Hasegawa, qui a enseigné l’orchestre à la Creekside Middle School avant de rejoindre le lycée en 2021, a été inculpé de sept crimes, dont plusieurs accusations de pédophilie, un chef d’accusation de rencontre avec un mineur à des fins obscènes et des améliorations alléguant qu’il avait ciblé une victime « vulnérable ». et abusé d’une « position de confiance ».

Les dossiers de prison indiquent que Hasegawa, 31 ans, a été incarcéré jeudi après-midi et que sa mise en accusation est fixée à 8h30 lundi au palais de justice Wiley W. Manuel à Oakland.

Le bureau du procureur du comté d’Alameda a émis un mandat d’arrêt contre Hasegawa plus tôt cette semaine pour des accusations liées aux chefs d’accusation d’abus sexuel sur des enfants. Les infractions présumées se sont produites en 2021 et 2022, selon les procureurs.

Hasegawa a rencontré la victime présumée alors qu’elle était une collégienne de 11 ans, selon la police, qui affirme que la jeune fille a déclaré à la police qu’il l’avait embrassée alors qu’elle n’avait que 13 ans. La police allègue que les abus sexuels ont progressé après l’entrée de la jeune fille. lycée.

Lors d’une réunion du district scolaire unifié de Castro Valley le 26 avril, plusieurs étudiants se sont prononcés contre Hasegawa, appelant à son licenciement. Une fille a déclaré l’avoir vu « franchir les limites », l’accusant de violence en classe, d’agir « incroyablement immature », de traîner en tête-à-tête avec « généralement des étudiantes » et l’a accusé d’envoyer des SMS inappropriés aux étudiants. La police affirme avoir vérifié que Hasegawa et la victime présumée avaient échangé des textes et des enregistrements audio obscènes.

Le rédacteur Nate Gartrell a contribué à ce rapport