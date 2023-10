Un professeur de MSU nommé président du comité technique à l’échelle de l’État | Actualités, Sports, Emplois

Chad Fenner, professeur de technologies de l’information commerciale à la Minot State University, a récemment été nommé président du comité consultatif sur la main-d’œuvre de la Dakota Digital Academy/TechND.

« À ce titre, le Tchad sera dans une position unique pour forger ses besoins en matière d’éducation numérique et cybernétique avec les besoins de main-d’œuvre actuels et futurs. Ces domaines d’expertise et de connaissances seront impératifs alors qu’il dirigera un groupe engagé dans des solutions innovantes et des idées créatives. a déclaré Mark Hagerott, chancelier du système universitaire du Dakota du Nord.

« Il s’agit d’une excellente opportunité de tirer parti des atouts numériques et cybernétiques du NDUS avec un lien direct avec les besoins en main-d’œuvre dans tout le Dakota du Nord. » » dit Fenner. « C’est une opportunité synergique parfaite. »

La Dakota Digital Academy est une initiative du système universitaire du Dakota du Nord qui exploite de manière collaborative l’éducation, la formation et les connaissances orientées vers le cybernumérique dans les 11 institutions du NDUS. Le Conseil technologique du Dakota du Nord représente les développeurs de logiciels, les entreprises de télécommunications, les fournisseurs Internet et les développeurs de contenu, les intégrateurs de systèmes, les établissements d’enseignement, les agences d’État et les fabricants du Dakota du Nord.







