Un professeur de l’US Air Force Academy attire l’attention sur un éditorial exhortant les académies militaires à enseigner la «théorie critique de la race» – RT USA News

Une professeure de sciences politiques à l’US Air Force Academy a été accusée d’enseigner le « danger de réveil » après avoir révélé qu’elle utilisait une théorie critique de la race pour aider les cadets à « comprendre l’histoire du racisme » qui a façonné l’Amérique.

Dans un article d’opinion pour le Washington Post, Lynne Chandler Garcia a noté que les États-Unis ont été fondés sur un « dualité » entre « libéralisme et égalité des droits » d’une part, et « inégalité, inégalitarisme et citoyenneté de seconde classe » de l’autre.

« Il [critical race theory] aide les étudiants à identifier le racisme structurel et les inégalités qui sont endémiques dans la société américaine. Et il fournit des méthodes pour déconstruire les croyances, les politiques et les pratiques oppressives afin de trouver des solutions qui mèneront à la justice », a écrit Garcia.

J’enseigne la théorie critique de la race aux futurs chefs militaires de notre pays, car il est essentiel que les cadets comprennent l’histoire du racisme qui a façonné la politique étrangère et intérieure.

Garcia, qui a enseigné à l’académie de Colorado Springs au cours des quatre dernières années, a fait écho aux commentaires du président des chefs d’état-major interarmées, le général Mark Milley, qui a déclaré, lors d’une audience sur le budget de la défense du Congrès le mois dernier, que la théorie critique de la race aiderait « comprendre [the] rage blanche » derrière l’émeute du 6 janvier à Capitol Hill.





Aussi sur rt.com

Woke Raytheon: un fabricant de missiles nucléaires sépare ses employés et enseigne la théorie critique de la race – documents







Garcia a également fait écho à l’affirmation du général selon laquelle il était important d’être ouvert d’esprit et de lire largement. Elle a noté qu’il n’était pas « antipatriotique » comprendre un « version complète » de l’histoire des États-Unis, et a affirmé qu’il ne serait pas « favoriser la division entre nos militaires. »

Elle a également visé la Constitution américaine, notant qu’une fois « autorisé l’esclavage et a été utilisé pour perpétuer la discrimination légale. » Puisque les cadets prêtent serment de défendre ce document fondateur jusqu’à la mort, Garcia a déclaré qu’il était « essentiel, ils ont une compréhension sensible » à propos de ça.

Garcia a soutenu que « Le racisme était enraciné dans le [military] système depuis le début », en tant que premier commandant en chef, George Washington, était « dit s’être dans un premier temps opposé au recrutement de soldats noirs ». Elle a également cité un récent rapport du ministère de la Défense sur la menace de la suprématie blanche au sein des forces pour suggérer que les cadets « besoin de comprendre ces contradictions au sein de leurs institutions ».





Aussi sur rt.com

Le plus grand syndicat d’enseignants des États-Unis adopte des mesures pour promouvoir et défendre la théorie critique de la race, projet controversé de 1619







En conclusion, Garcia a écrit que, tout comme les cadets « apprenez à être courageux sur le champ de bataille littéral », l’exposition à la théorie critique de la race les équiperait pour « participez courageusement sur le champ de bataille des idées ».

Alors que certains ont applaudi l’article, de nombreux médias sociaux ont affirmé que Garcia affaiblissait les forces armées à la place, avec une personne affirmant les effets de son travail seraient « au détriment de la sécurité et de l’état de préparation de notre nation ». Une autre mentionné qu’après avoir appris « à quel point ce pays est mauvais, alors la prochaine étape logique est de ne plus le défendre. »

Dans une série de tweets disséquant la colonne, l’ancien officier de l’USAF John Cooper mentionné L’affirmation de Garcia selon laquelle la théorie critique de la race ne favoriserait pas la division était « facile à écrire pour un universitaire de carrière », mais n’a pas « correspondre à la réalité de la dynamique des unités ».

2) Il est insensé de prétendre que ces professeurs « enseignent simplement les concepts » alors que les hauts responsables militaires ont clairement indiqué qu’ils soutenaient les principes du CRT, ou du moins sont prêts à s’incliner devant la foule réveillée qui les pousse contre la société. – John Cooper (@thejcoop) 7 juillet 2021

« Nous ne parlons pas d’enseigner honnêtement aux jeunes hommes et femmes des concepts afin qu’ils puissent penser de manière critique. Nous parlons de les endoctriner avec des idées radicales parce que la gauche considère l’armée comme une opportunité d’expérimentation sociale », Tonnelier revendiqué.

Cependant, un autre militaire à la retraite, Stephan Jensen, pris en considération l’éditorial « assez réfléchi et bien raisonné » et prétendait que c’était « C’est précisément le genre d’approche que vous voulez construire le genre de smorgåsbord intellectuel requis pour une bonne formation d’officier. »

Vous aimez cette histoire ? Partagez le avec un ami!