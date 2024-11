Un professeur de l’Arkansas plaide en faveur du choix d’une école dans le Dakota du Nord

1er novembre — FARGO — Un professeur de politique éducative affirme que le Dakota du Nord est « prêt à éclater » lorsqu’il s’agit d’adopter un programme privé de « choix d’école ».

Patrick Wolf, du Département de réforme de l’éducation de l’Université de l’Arkansas, a parlé du « Choix scolaire dans le Dakota du Nord » à l’Université d’État du Dakota du Nord, le vendredi 1er novembre.

Il était l’invité du Challey Institute for Global Innovation and Growth dans le cadre d’une série de conférences à l’automne.

Wolf a déclaré que 34 États ont mis en œuvre une certaine forme de choix d’écoles privées, notamment le Montana, le Dakota du Sud et le Minnesota.

« Il y a un État là-bas, le Dakota du Nord, qui est un peu un trou de beignet », a déclaré Wolf au public, en faisant référence à une carte sur un écran projeté.

Mais il prédit que l’État ne restera pas longtemps un « cas aberrant ».

La North Dakota House a présenté un projet de loi en 2023 pour compenser les frais de scolarité dans les écoles privées,

mais le gouverneur Doug Burgum y a opposé son veto et une tentative d’annulation du veto a échoué.

Le projet de loi 1532 aurait réservé 10 millions de dollars du fonds général de l’État pour un programme de remboursement des études.

Wolf a déclaré que l’incapacité de Burgum à faire adopter un programme de choix d’école au cours de ses huit années en tant que gouverneur d’un État rouge a nui aux efforts du gouverneur pour devenir le candidat présidentiel Donald Trump au poste de vice-président.

« C’était une attaque contre lui », a déclaré Wolf à propos du gouverneur.

Dans le message de veto de Burgum à l’époque, il a déclaré que même si son administration soutenait le choix de l’école, le projet de loi ne constituait pas la solution globale nécessaire et qu’il était insuffisant, en particulier pour les zones rurales éloignées de toute école non publique existante.

En m’opposant au projet de loi à l’époque,

Nick Archuleta, président de North Dakota United,

a déclaré qu’il s’agissait d’utiliser l’argent des contribuables pour permettre aux écoles privées de choisir les élèves qu’elles souhaitent éduquer.

Il a également déclaré que les écoles rurales finiraient par « subventionner l’enseignement privé pour les familles urbaines ».

Kirsten Baesler, qui brigue un quatrième mandat en tant que surintendante de l’instruction publique, a déclaré que le Dakota du Nord ne devrait pas financer des programmes de choix d’école au détriment des écoles publiques.

« Cela ne peut pas être une conversation entre l’un ou l’autre »,

Baesler a déclaré dans une interview le mois dernier avec le North Dakota Monitor.

Les programmes de choix scolaire se présentent sous quatre formes, a expliqué Wolf : les chèques scolaires, les bourses d’études avec crédit d’impôt, les crédits d’impôt individuels et les comptes d’épargne-études, ou ESA.

Le Dakota du Sud et le Montana disposent tous deux de bourses d’études avec crédit d’impôt, ce dernier offrant également des ESA, tandis que le Minnesota dispose d’un crédit d’impôt individuel destiné aux parents qui financent eux-mêmes les études privées de leur enfant, selon Wolf.

Les bourses d’études avec crédit d’impôt ont été développées, a-t-il expliqué, parce que certains États ont des interdictions constitutionnelles contre le gouvernement de soutenir directement les organisations religieuses.

Un système ESA, semblable à un compte d’épargne santé, conviendrait mieux au Dakota du Nord, a-t-il déclaré, en raison de sa flexibilité.

« Ils peuvent accueillir des zones rurales qui n’auraient pas une masse critique d’élèves pour fréquenter une école privée traditionnelle, mais ils peuvent également accueillir les écoles privées existantes », a-t-il ajouté.

Wolf a plaidé en faveur du choix de l’école en affirmant que même si le gouvernement a la responsabilité de soutenir l’éducation de chaque enfant, il n’a pas pour autant besoin de contrôler l’enseignement dispensé.

Il a comparé le Dakota du Nord à la Virginie occidentale, également un État rural comptant une poignée de villes de taille moyenne, où un programme ESA a été adopté il y a trois ans.

Sur la base des similitudes entre les États, il a déclaré que l’on estime que le Dakota du Nord compterait environ 1 100 participants à un programme de l’ESA la première année, environ 2 700 la deuxième année et un peu moins de 5 000 la troisième année.

Il y aurait des coûts nets pour l’État les deux premières années, mais dès la troisième année, Wolf a déclaré que l’État récupérerait 1,11 $ d’économies pour chaque dollar dépensé.

Il maintient également que ses recherches et celles de ses collègues montrent que les programmes de choix d’écoles privées peuvent augmenter les taux d’obtention du diplôme d’études secondaires, conduisant ainsi à un revenu à vie et à des avantages pour la santé des individus et des communautés dans leur ensemble.

Il a également déclaré que des études indiquent que les résultats des tests des élèves des écoles publiques augmentent lorsque ces écoles publiques subissent la pression du lancement d’un programme de choix d’école.

Deux dirigeants d’écoles privées ont assisté à la présentation de Wolf.

« Il dispose de nombreuses preuves pour dissiper certaines des craintes, des idées fausses et des stéréotypes expliquant pourquoi nous ne pouvons pas choisir l’école », a déclaré Mike Hagstrom, président des écoles catholiques JPII.

Bob Otterson, président de l’école luthérienne d’Oak Grove, a fait écho à cette déclaration.

« Ce que je pense que nous avons entendu aujourd’hui de la part du Dr Wolf, c’est qu’il existe de véritables recherches. Il ne s’agit pas seulement d’une impression de ce que les gens ont », a-t-il déclaré.