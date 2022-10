Un professeur de Kelowna espère retrouver un ordinateur portable – Kelowna Capital News

Un professeur de l’UBCO s’est fait prendre son sac après l’avoir oublié dans un parking, et ils veulent le récupérer.

Saïd Moghaddam, PhD. a déclaré à Capital News que le 23 octobre vers 13 h 50. ils sont arrivés au Kelowna Airport Village pour prendre deux passagers.

Alors qu’il aidait les passagers à monter dans le véhicule, son sac à dos, contenant des objets de valeur, dont un ordinateur portable et un passeport, a été placé par terre à côté du véhicule et oublié.

Moghaddam a déclaré qu’ils étaient revenus après s’être souvenus du sac, mais qu’il était trop tard. Une séquence vidéo donnée à Moghaddam par le gestionnaire immobilier de l’Airport Village montre une femme ramassant le sac et le mettant dans un camion à gué rouge conduit par un homme.

Images capturées par des caméras de sécurité sur le parking de l’Airport Village le 23 octobre. (Facebook)

Moghaddam a déclaré que la GRC lui avait dit que le camion était enregistré au nom de quelqu’un qui est actuellement en prison, et que la force ne peut rien faire de plus.

Moghaddam espère que quelqu’un pourra identifier la femme et lui remettre le sac et ses affaires.

“Ma vie entière dépend de ce sac à dos”, a déclaré Moghaddam.

Les personnes ayant des informations sur la localisation potentielle du sac sont priées de contacter Moghaddam au 1 (778) 929-6773 ou la GRC de Kelowna.

