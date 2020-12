Pfizer a soumis à la FDA pour approbation d’urgence le 23 novembre. C’est le nombre de personnes décédées depuis lors du COVID

Un professeur de Johns Hopkins a critiqué la FDA pour avoir mis si longtemps à examiner le vaccin Pfizer alors que des milliers d’Américains continuent de mourir du COVID.

Pfizer a annoncé début novembre que son vaccin était efficace après un essai mondial de grande envergure impliquant 44000 volontaires,

Il a soumis ses conclusions à la FDA pour approbation le 23 novembre mais n’a toujours pas été approuvé. Depuis lors, 34 000 Américains sont morts du virus.

Écrivant pour Med Page Aujourd’hui jeudi, Martin Makary MD a déclaré qu’il n’y avait aucune raison pour le retard.

« Il y a une guerre en cours, mais vous ne le sauriez jamais grâce à l’examen d’une semaine de l’agence.

«Nous sommes dans une urgence sanitaire. Les États-Unis dépasseront bientôt 3000 décès par jour dus au COVID-19 et pendant que la FDA examinera les données des essais de vaccins, quelque 35000 personnes seront mortes aux États-Unis du virus.

«C’est plus d’Américains que de morts pendant les guerres d’Irak et d’Afghanistan et du 11 septembre.

«Nous sommes en guerre maintenant. Compte tenu des résultats accablants des essais de phase III et des prévisions désastreuses pour les prochains mois, la FDA devrait passer du temps de paix à la vitesse de guerre.

« Il n’y a tout simplement aucune raison scientifique pour laquelle l’examen que la FDA est chargée de faire ne pourrait pas être effectué en quelques jours sans couper les coins en matière de sécurité », a-t-il déclaré.

Un comité consultatif indépendant se réunit aujourd’hui pour discuter des conclusions du procès de Pfizer, mais les délibérations ne doivent pas commencer avant 15 h 10. Même si la réunion a commencé à 9 heures du matin, les scientifiques passeront la majeure partie de la journée à discuter de l’état de la pandémie aux États-Unis.

Pfizer fera ensuite valoir ses arguments, puis la FDA fera une présentation, mais cela ne se produira qu’après l’heure du déjeuner.

Ensuite, le comité votera sur l’approbation ou non du vaccin et la FDA prendra en considération la recommandation du comité, mais cela ne se traduira pas par une approbation immédiate.

Cela prolonge une réponse déjà lente des États-Unis pour faire décoller le vaccin qui a mis en colère des millions d’Américains alors que les cas de COVID continuent de monter en flèche.

Le comité consultatif de la FDA discute actuellement du vaccin lors d’un sommet virtuel (ci-dessus) qui devrait durer toute la journée. Même alors, il pourrait ne pas être approuvé aujourd’hui

Le commissaire de la FDA, Steve Hahn, a déclaré jeudi qu’ils n’approuveraient peut-être pas le vaccin aujourd’hui, comme beaucoup l’avaient espéré, et que le processus pourrait prendre encore plus de temps.

Les États-Unis ont enregistré mercredi leur jour le plus meurtrier depuis le début de la pandémie avec plus de 3 045 décès et les hôpitaux du pays se remplissent.

Le Royaume-Uni et le Canada ont tous deux approuvé le vaccin et les premières personnes au monde l’ont reçu mardi en Angleterre, mais aucune date précise n’a encore été donnée pour laquelle les Américains peuvent s’attendre à y avoir accès.

S’exprimant sur les trois émissions majeures du matin – Good Morning America, Today et CBS This Morning – le commissaire de la FDA, Steve Hahn, a refusé de donner une date d’approbation jeudi ou d’être établi sur la durée du processus.

«Je ne vais pas préjuger de ce que dit le comité consultatif.

«Il s’agit d’un conseil consultatif, il n’est pas contraignant pour la FDA, mais nous pensons que leur contribution est vraiment importante, nous voulons donc entendre la discussion scientifique et médicale, puis l’intégrer dans notre prise de décision.

«Nous pouvons agir rapidement et nous avons l’intention de – nous comprenons l’urgence de la situation.

«Il peut y avoir des problèmes, des problèmes médicaux, scientifiques que nous devons résoudre après la discussion et nous le ferons.

« Nous voulons nous assurer que nous prenons la meilleure décision absolue pour le peuple américain », a-t-il déclaré dans Good Morning America.