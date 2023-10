Un professeur de Harvard dénonce des groupes d’étudiants anti-israéliens pour leurs déclarations antisémites dans un fil étonnamment BON – Twitchy

Le professeur de Harvard, Jason Furman, devait savoir qu’il y aurait des réticences de la part des personnes mêmes qu’il appelle dans ce fil, donc un grand bravo à lui pour l’avoir fait publiquement. Dans un monde où penser par soi-même peut vous faire annuler (ou virer), c’était assez courageux.

Regarde.

Dans mes cours, je m’efforce de créer un environnement inclusif pour toutes les perspectives. C’est en partie pourquoi j’évite les déclarations publiques en dehors de mon couloir. Mais en tant que membre de la communauté de Harvard, je me sens obligé de répondre à la déclaration de 36 groupes d’étudiants de Harvard. https://t.co/UdIO74tSir -Jason Furman (@jasonfurman) 10 octobre 2023

Harvard n’a pas vraiment impressionné les masses ces derniers temps.

Y a-t-il encore de l’espoir pour eux ?

Il retient l’attention du monde entier et les sentiments qu’il exprime sont flagrants. Blâmer les victimes pour le massacre de centaines de civils. Absoudre les auteurs de toute agence. C’est moralement ignorant et douloureux pour les autres membres de la communauté. -Jason Furman (@jasonfurman) 10 octobre 2023

… C’est moralement ignorant et douloureux pour les autres membres de la communauté.

Ding ding putain de ding.

J’espère profondément – et d’après mon expérience je le crois – que cette déclaration ne parle pas au nom de la plupart des étudiants. Peut-être même pas la plupart des étudiants de ces groupes – peut-être une première impression rapide avant que l’ampleur de l’horreur perpétrée par le Hamas ne devienne claire. -Jason Furman (@jasonfurman) 10 octobre 2023

Les voix les plus odieuses et haineuses sont généralement les plus fortes. Malheureusement.

Écoutez ce qu’une étudiante de certains de ces groupes (une étudiante diplômée en économie !) avait à dire à propos de la déclaration qui aurait été à son nom. J’aimerais entendre d’autres dire cela (et vous n’avez même pas besoin de vous tenir aux côtés d’Israël, dites simplement que ce que le Hamas a fait était mal). https://t.co/mN2AJdODUI -Jason Furman (@jasonfurman) 10 octobre 2023

Ce serait bien de se tenir aux côtés d’Israël, mais nous comprenons ce qu’il dit ici.

Notre présidente Claudine Gay et les chefs d’établissement nous ont demandé de « favoriser… un environnement de dialogue et d’empathie, faisant appel à la prévenance et à la bonne volonté de chacun ». J’espère aider. Reconnaître que tuer des centaines d’innocents est une erreur devrait être un point de départ facile. pic.twitter.com/vzuOBXFz1M -Jason Furman (@jasonfurman) 10 octobre 2023

Cela devrait être le cas, mais soyons honnêtes, beaucoup de ces « étudiants » sont si loin dans le lavage de cerveau de la rhétorique anti-israélienne qu’il n’y a pas de véritable point de départ « facile » pour eux.

Je vais maintenant retourner dans ma voie. -Jason Furman (@jasonfurman) 10 octobre 2023

Malheureusement, il y avait plein de jeunes qui lui criaient dessus, vous savez, osant faire preuve de bon sens.

Professeur assoiffé de sang qui ignore tout contexte historique. Même les éditoriaux des journaux israéliens ont reconnu qui était la force motrice dans tout cela, mais Jason Furman ne le peut pas. Ils encourageraient un nouvel Irak et un nouvel Afghanistan si cela se produisait aujourd’hui. https://t.co/wNHahwAGg3 – mentalement toretto (@actionthejuice) 10 octobre 2023

Oui, il semble totalement assoiffé de sang.

Quoi?

On peut toujours critiquer l’apartheid en Israël *ET* condamner sans équivoque la violence ignoble du Hamas contre les civils. Certaines personnes refusant (volontairement) de l’accepter ont rendu les derniers jours extrêmement frustrants. https://t.co/FZoQFs24HQ – « Ben » Fils de Byunghwan (@Byunghwan_Son) 10 octobre 2023

Tu échoues, mon mec. – El Rancho Sum Dayo 🇺🇸 (@elranchosumdayo) 10 octobre 2023

HEUREUSEMENT, il y a bien plus de commentaires soutenant le professeur que de se plaindre de lui et de le qualifier de « assoiffé de sang », alors PEUT-ÊTRE qu’il y ait encore un espoir pour Harvard ? Peut être?

