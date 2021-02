Un professeur de grec crée des cours de télévision pour les détenus

AVLONA, Grèce (AP) – Créer une chaîne de télévision à partir de rien n’est pas la chose la plus évidente ou la plus facile à faire pour un professeur de mathématiques – surtout sans connaissances techniques préalables et pour une utilisation dans une prison.

Mais c’est exactement la tâche que Petros Damianos, directeur de l’école du centre de détention spécial pour jeunes d’Avlona en Grèce, a entrepris pour que ses élèves puissent accéder aux leçons dont les verrouillages contre les coronavirus les ont coupés.

Les écoles grecques ont fermé, rouvert et fermé à nouveau au cours de l’année écoulée alors que les autorités cherchaient à freiner la propagation du virus. Comme leurs pairs dans une grande partie du monde, les étudiants du pays se sont adaptés aux classes virtuelles.

Mais le monde en ligne n’est pas accessible à tous.

Le centre de détention d’Avlona, ​​une ancienne prison militaire, accueille près de 300 jeunes hommes âgés de 18 à 21 ans, et parfois jusqu’à 25 ans. L’école Damianos, fondée en 2000, enseigne désormais du primaire au collège, suivant le programme national et délivrant des diplômes équivalents. à n’importe quelle école grecque.

Bien que la fréquentation soit volontaire, l’école de la prison a gagné en popularité et a enregistré un taux d’inscription record en septembre, lorsque jusqu’à 96% des détenus se sont inscrits. Mais avec les appareils Internet interdits dans leurs cellules, les élèves de la prison n’avaient aucun moyen de continuer à apprendre lorsque les verrouillages ont annulé les cours en classe.

«Nos professeurs ne pouvaient pas atteindre les enfants comme ils ont atteint tous les autres enfants en Grèce», a déclaré Damianos, un homme aux manières douces dans la soixantaine. «C’était un gros problème, un très gros problème qui semblait presque insurmontable.»

Le fait que les détenus soient empilés quatre ou cinq dans une cellule avec moins d’espace par personne que les salles de classe de la prison n’avait pas d’importance. Leur école a dû fermer avec les autres pendant les fermetures en mars et à nouveau en novembre.

Lorsqu’il a appris au début de décembre que les écoles grecques ne rouvriraient pas avant Noël, «j’ai ressenti … du désespoir», a déclaré Damianos. Pour aggraver les choses, le verrouillage a mis fin aux visites et aux congés de congé, de sorte que les détenus «ont vécu une double prison», a-t-il déclaré.

L’histoire continue

Si l’accès à l’éducation est important pour tous les étudiants, il l’est peut-être encore plus pour Avlona, ​​dont certains ont été condamnés et d’autres en attente de jugement. Beaucoup n’ont jamais obtenu leur diplôme ni même terminé leurs études primaires, et l’éducation est l’outil le plus concret qu’ils peuvent utiliser pour changer leur vie.

«Essentiellement, nos étudiants sont ceux qui … avant d’arriver en prison, le système éducatif les a expulsés», a déclaré Damianos. «Ces enfants sont des enfants que nous n’avons pas attrapés à temps. À qui nous en tant que société, alors que nous aurions dû, n’avons pas donné ce que nous aurions dû donner.

Désespéré de trouver une solution, Damianos avait une idée: il pourrait atteindre ses élèves via les téléviseurs de leurs cellules s’il pouvait trouver comment créer une chaîne de télévision dédiée pour diffuser leurs cours.

Des amis techniciens ont dit à Damianos que c’était possible avec l’équipement nécessaire. L’obstacle suivant était l’obtention de l’équipement, les magasins étant également fermés pendant le verrouillage national. Ensuite, le personnel de l’école a dû apprendre à l’utiliser.

Le professeur de musique de l’école, Nikos Karadosidis, a assumé le rôle de technicien, utilisant l’expérience d’un travail technique de concert occasionnel et des conseils glanés dans les tutoriels YouTube.

«J’ai très vite réalisé – et c’est aussi sa magie – que tout cela est essentiellement du bricolage», a déclaré Karadosidis. «Faites-le vous-même, avec le matériel dont vous disposez, avec les outils dont vous disposez, pour essayer de faire de votre mieux.»

Grâce à des dons, des bénévoles et des commandes en ligne, le personnel a concocté ce dont il avait besoin. Un équipement critique – un modulateur pour transmettre le signal TV – a connu des retards de livraison, alors un magasin leur a prêté un plus ancien. Deux cents mètres (pieds) de câble sont arrivés et les détenus ont aidé à le faire passer de l’école à l’antenne centrale de la prison.

Une salle de classe de prison a été transformée en studio rudimentaire, avec une caméra vidéo portative bon marché collée sur un trépied. Les lumières de Noël multicolores ont servi de lumière d’enregistrement de fortune, avertissant les personnes extérieures de se taire pendant les sessions d’enregistrement.

Le 8 janvier, environ un mois après que Damianos eut l’idée, la chaîne était prête. Ils l’ont nommé Prospathodas TV, en grec pour «Essayer la télévision». Par le bouche à oreille, ils ont amené les détenus à régler à nouveau leurs téléviseurs pour capturer la nouvelle chaîne.

Le programme pilote était un cours de mathématiques d’une demi-heure. Désormais, la chaîne fonctionne 24 heures sur 24, offrant six heures de leçons préenregistrées en boucle en semaine et huit heures de contenu en boucle le week-end.

Les enseignants enregistrent quotidiennement de nouvelles leçons: des mathématiques et de l’artisanat à l’économie et à la musique. Karadosidis monte dans la nuit et diffuse les cours le lendemain, car les émissions en direct dépassent toujours leurs capacités techniques.

Pour les étudiants, aller en classe était plus qu’une simple éducation. Au-delà de la série de portes métalliques barrées, devant la cour avec des ballons de football pris dans des bobines de fil de fer rasoir, l’école était un bref répit de la dureté de la vie carcérale.

«L’école est quelque chose de différent. C’est un peu plus humain que le reste de la prison », a déclaré MS, un jeune de 21 ans qui a obtenu son diplôme d’études secondaires à Avlona. «Nous venons ici et nous plaisantons avec nos professeurs. Ils prennent soin de nous … C’est un peu comme une famille.

En vertu des règlements pénitentiaires, les détenus ne peuvent être identifiés que par leurs initiales.

MS a encore environ deux ans après avoir purgé 31 mois pour vol, vol et coups. Il sait que son casier judiciaire a anéanti son rêve d’enseigner la littérature, mais il est entré à l’université et étudie maintenant la photographie et les arts visuels.

Diplômé du lycée, il n’a pas besoin de regarder Trying TV, mais il a suivi un cours sur la fabrication de sacs à main avec du papier de magazine et du ruban adhésif «parce que je m’intéresse à l’artisanat et à d’autres choses. Cela me donne des idées. Il dit que la chaîne de télévision est devenue très populaire.

«Vous n’avez plus de filtres (à cigarettes) et vous allez dans la cellule suivante pour demander un filtre, et vous voyez cinq gros gars se battre avec leurs petites bandes de papier en essayant de faire des sacs à main», dit-il. «Ensuite, vous passez à la cellule suivante plus tard, et quelqu’un essaie de résoudre une équation.»

Une fois la pandémie terminée, Damianos aimerait élargir la chaîne pour inclure des documentaires et d’autres programmes intéressants. Mais bien que cela comble un trou dans l’éducation et maintienne les contacts entre les étudiants et les enseignants, il souligne que les leçons télévisées ne peuvent pas offrir ce que font les cours en personne.

«Soyons honnêtes, la chaîne ne peut pas remplacer l’éducation qui a lieu à l’école», a déclaré Damianos. «C’est très important, mais ce n’est pas suffisant.»

___

