Un professeur de Géorgie tentait de protéger ses élèves lorsqu’il a été tué, selon des témoins

Richard Aspinwall, professeur de mathématiques et entraîneur de football qui était l’un des deux enseignants tués mercredi fusillade dans un lycée en Géorgieessayait de protéger les enfants de sa classe lorsqu’il a été tué.

Sa tentative de protéger les adolescents dont il avait la garde est l’un des nouveaux détails qui ont émergé au sujet des quatre victimes tuées lors de la fusillade perpétrée par un étudiant au lycée d’Apalachee, dans la petite ville de Winder.

Outre Aspinwall, ils étaient également présents : sa collègue professeur de mathématiques Cristina Irimie, 53 ans, et deux élèves de 14 ans, Mason Schermerhorn et Christian Angulo.

ABC News a rapporté qu’au début de la catastrophe, Aspinwall, 39 ans, donnait cours lorsque des coups ont été entendus sur les casiers adjacents à la salle de classe. Au lieu de se cacher avec ses élèves, le professeur a décidé d’essayer de les protéger en sortant de la salle.

« Mon professeur, l’entraîneur Aspinwall, a ouvert la porte et a couru dehors pour voir ce qui se passait », a déclaré Stephanie Reyna, 17 ans. ABC News.

Quelques instants plus tard, des coups de feu ont retenti et Aspinwall a été retrouvé allongé sur le sol dans l’embrasure de la porte de la salle de classe. « Il était juste là, dans l’embrasure de la porte, allongé là. Il essayait de ramper vers nous… Nous pensons qu’il essayait simplement de nous rejoindre », a déclaré l’étudiant à la chaîne de télévision.

Au moment de la fusillade, la deuxième enseignante, Irimie, offrait à ses élèves une fête tardive pour son anniversaire. « Elle a décidé de faire un gâteau et d’apporter une pizza à sa classe le jour de sa mort pour pouvoir fêter son anniversaire avec ses enfants », a déclaré Corneliu Caprar, un ami de la famille d’Irimie. a déclaré à CNN.

Irimie était une membre éminente et très appréciée de la communauté roumaine du comté de Barrow, ayant immigré aux États-Unis il y a plus de deux décennies. En plus d’être membre de l’église orthodoxe roumaine St Mary, elle était une danseuse folklorique roumaine compétente.

Le pasteur de l’église orthodoxe roumaine Sainte-Marie, Nicolae Clempus, a déclaré Fox 5 à Atlanta « Elle se consacrait entièrement aux enfants… Elle plaisantait toujours, riait toujours. L’une des premières choses que tout le monde vous dira à son sujet, c’est qu’elle était très joyeuse et heureuse. »

Les familles des deux adolescents de 14 ans morts dans le carnage ont reçu de nombreux soutiens. Une collecte de fonds en ligne organisée par la sœur de Christian Angulo pour couvrir les frais funéraires avait dépassé les 150 000 dollars vendredi, et une page de collecte de fonds distincte pour Mason Schermerhorn avait permis de récolter un montant similaire.

Les collègues des parents de Mason ont raconté les recherches frénétiques qu’ils ont menées lorsqu’ils ont appris la nouvelle de la fusillade. Des membres de la famille ont posté sur les réseaux sociaux des messages demandant des informations sur l’adolescent.

La sœur aînée de Mason, Lilianah, a publié un message sur un site concernant son état émotionnel, en disant : « S’il s’agit d’une situation critique, VEUILLEZ utiliser une voix calme avec lui. Faites-lui savoir que sa mère le recherche, pour le rassurer. »

Une autre sœur, Alanna, a confié au Washington Post qu’il souffrait d’autisme léger. « Je pensais qu’il s’était simplement enfui, car parfois, quand il était stressé, il avait tendance à s’enfuir. Comme pour fuir tout ça. »

Le garçon avait envoyé un SMS à sa mère depuis les toilettes de l’école au moment de l’attaque, et elle était convaincue qu’il avait survécu, pour finalement apprendre qu’il était l’une des quatre victimes.

« C’était un enfant formidable, d’après ce qu’on m’a dit. Il aimait la vie et n’avait aucun problème avec qui que ce soit », a déclaré le collègue de la mère, Ronald Clark.

Le deuxième jeune de 14 ans, Christian Angulo, a été appelé par son père murcielagudansqui signifie « petite chauve-souris » en espagnol. Le père, Ismael Angulo, a déclaré que la famille avait déménagé de Californie à Winder, en Géorgie, « à la recherche de la paix ».

La sœur aînée du garçon, Lisette Angulo, a écrit sur la page de collecte de fonds qu’il était « tellement aimé par beaucoup. Sa perte a été si soudaine et inattendue que nous avons vraiment le cœur brisé ».