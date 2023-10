Un professeur de français tué par le couteau d’« Allahu Akbar » tandis qu’un diplomate était tailladé en Chine et des foules envahissent la frontière le « Jour du Jihad »

UN ENSEIGNANT a été poignardé à mort par un homme au couteau criant « Allahu Akbar » lors d’une attaque terroriste après des appels à une « Journée internationale du Jihad ».

Dominique Bernard, professeur de littérature d’une quarantaine d’années, a été brutalement tué dans un lycée d’Arras, en France, par le fanatique qui a également laissé deux autres personnes se battre pour leur vie.

11 Un homme au couteau a été aperçu sur le parking d’une école française avec un homme brandissant une chaise

11 Les médecins légistes enquêtent sur les lieux à Arras après le bain de sang Crédit : Alamy

11 Le président français Emmanuel Macron est arrivé sur les lieux suite à l’attaque terroriste présumée. Crédit : AFP

Cela s’est produit après qu’un ancien dirigeant du Hamas, Khaled Meshaal, a appelé à une « Journée du Jihad » suite à l’effusion de sang en cours en Israël.

Ailleurs, un diplomate israélien a été brutalement poignardé dans la rue lors d’une violente attaque contre la Chine.

Et pendant ce temps-là, en Jordanie, de violents affrontements ont eu lieu entre manifestants et policiers alors que les policiers jetaient des gaz lacrymogènes sur la foule se dirigeant vers la frontière avec Israël.

Des manifestations ont également explosé dans le monde entier en faveur de la Palestine.

Et il y a également eu des manifestations de communautés juives du monde entier en solidarité avec Israël.

L’horrible incident survenu en France fait actuellement l’objet d’une enquête de la part de la police antiterroriste française.

L’agresseur serait un « terroriste de l’Etat islamique » de 19 ans et réfugié tchétchène nommé Mohamed Mogouchkov.

Il aurait assassiné Bernard au lycée qu’il fréquentait à Arras, le lycée Gambetta Carnot.

Selon plusieurs informations, Mogouchkov aurait crié « Allahu Akhbar » avant d’utiliser deux couteaux pour poignarder jusqu’à cinq victimes.

Une enquête antiterroriste a été ouverte, notamment pour « assassinat en relation avec une entreprise terroriste ».

Le président français Emmanuel Macron s’est rendu vendredi sur les lieux du meurtre.

« Le terrorisme frappe une fois de plus dans une école, et dans un contexte que nous connaissons tous », a-t-il déclaré.

Et cela survient après que la France ait officiellement interdit les rassemblements pro-palestiniens, Macron ayant appelé au calme face aux craintes de troubles civils.

L’ancien dirigeant du Hamas avait précédemment appelé à ce que vendredi soit une journée mondiale de colère contre les partisans d’Israël.

Meshaal a exhorté ses « frères et sœurs » de Jordanie, de Syrie, du Liban et d’Égypte à se rassembler autour de leurs frères palestiniens et à « se diriger vers les places et les rues du monde arabe et islamique » le jour du Jihad.

11 Un employé de l’ambassade israélienne a également été attaqué le jour du Jihad à Pékin. Crédit : Weibo

11 Des manifestants ont été aspergés de gaz lacrymogènes en Jordanie, près de la frontière avec Israël.

Le ministère israélien des Affaires étrangères a confirmé qu’un employé de l’ambassade israélienne avait été hospitalisé mais « dans un état stable » après avoir été attaqué à Pékin vendredi.

Ils ont déclaré que le motif de l’agression était « en cours d’enquête ».

D’horribles vidéos circulant sur les réseaux sociaux semblent montrer un homme poignardé à plusieurs reprises à l’épaule et à la poitrine par un autre homme brandissant un couteau.

La victime est tombée au sol et l’agresseur a continué à la poignarder, laissant une large éclaboussure de sang.

Avec un bras mou et un visage ensanglanté, la victime a réussi à se lever et à s’éloigner de son agresseur, qui a ensuite été vu en train de récupérer un sac à dos et de s’éloigner.

Pendant ce temps, le Jordanien police larme tirée gaz contre les manifestants marchant vers la frontière de Cisjordanie en solidarité avec les Palestiniens.

Des images partagées en ligne montraient de grandes foules de personnes marchant vers la frontière israélo-jordanienne, agitant des drapeaux palestiniens.

Un clip semblait montrer des citoyens jordaniens escaladant la barricade entre eux et Israël, tandis qu’un autre les montrait au sol et se couvrant le visage après que la police ait déployé des gaz lacrymogènes.

Aucun lien explicite n’a été établi entre les incidents.

Le ministre français de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a confirmé que Mogouchkov était un ancien élève du lycée Gambetta.

L’homme de 19 ans et son frère, qui se trouvait avec lui au moment des attentats, ont été arrêtés par la police.

Les frères et sœurs étaient connus des services de sécurité et étaient censés être sous surveillance.

Mogouchkov aurait été un sympathisant connu de l’Etat islamique, tandis que son frère a passé 18 mois en prison pour avoir diffusé de la propagande de l’Etat islamique en ligne.

Un enseignant qui a enseigné à Mogouchkov en dernière année « il y a trois ans » l’a décrit comme un « élève réservé et calme avec qui j’avais des conversations tout à fait normales ».

Un autre, qui a demandé à rester anonyme, a déclaré qu’il s’était caché derrière une porte vitrée lorsque l’adolescent de 19 ans s’est présenté à l’école et a commencé à l’interroger.

Il se souvient : « Il s’est tourné vers moi et m’a dit : ‘Es-tu un histoire professeur? Êtes-vous professeur d’histoire ?

« Ce n’est qu’en partant que j’ai pu constater que l’attaque était bien plus grave que je ne le pensais. Quelqu’un était mort devant l’école.

Deux enseignantsdont un professeur de sport, et un agent de sécurité de l’école figuraient parmi les victimes présumées, dont un blessé et un en état d' »urgence absolue », selon Le Parisien.

Un porte-parole des services d’urgence a confirmé vendredi après-midi que deux survivants de l’attaque étaient en soins intensifs.

Ils sont tous deux considérés comme des membres du personnel ; aucun élève n’a été blessé.

Un lycéen a déclaré au Parisien que l’incident avait commencé vers 11 heures vendredi matin.

L’adolescent a déclaré avoir reçu une vidéo de le suspect entré dans l’école alors qu’il se trouvait dans une salle de réunion et a qualifié la situation d’« extrêmement confuse ».

La police locale a confirmé qu’il y avait eu une attaque au couteau et les autorités régionales ont confirmé que l’agresseur avait été arrêté.

L’armée israélienne a averti aujourd’hui plus d’un million de personnes d’évacuer alors qu’elle se prépare à déployer ses troupes à Gaza.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu s’est engagé à écraser les terroristes du Hamas après que des hommes armés ont franchi la frontière et abattu brutalement des hommes, des femmes et des enfants.

11 Des manifestants brûlent un drapeau israélien au Pakistan lors de la soi-disant « Journée du Jihad » Crédit : EPA

11 Un manifestant palestinien masqué fait des gestes en marchant près de pneus enflammés en Cisjordanie Crédit : AFP

11 Les Irakiens brûlent des drapeaux israéliens lors d’un rassemblement de masse en soutien aux Palestiniens Crédit : AP

11 Des policiers repoussent un homme lors d’une manifestation près de l’ambassade d’Israël au Japon Crédit : Getty

11 Les Bangladais brûlent la photo du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu alors qu’ils se rassemblent pour manifester Crédit : Rex