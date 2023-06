Un professeur de Floride refait surface après un record de 100 jours sous l’eau | Nouvelles américaines

Un homme qui a passé 100 jours à vivre sous l’eau dans un lodge des Florida Keys pour plongeurs a refait surface.

Le Dr Joseph Dituri, professeur d’université, a établi un nouveau record de la plus longue durée de vie sous l’eau sans dépressurisation lors de son séjour au Jules’ Undersea Lodge.

Le lodge a été submergé sous 30 pieds d’eau dans un lagon de Key Largo.

L’explorateur de plongée et chercheur médical a dépassé la marque précédente de 73 jours, deux heures et 34 minutes établie par deux professeurs du Tennessee en 2014.

S’exprimant sur son expérience sous l’eau, le Dr Dituri a déclaré: « Il n’a jamais été question de record.

« Il s’agissait d’étendre la tolérance humaine au monde sous-marin et à un environnement isolé, confiné et extrême. »

Après 74 jours sous l’eau, le Dr Dituri a été répertorié sur le site Web Guinness World Records.

L’entreprise record a déclaré sur son site Web: « Le plus long temps passé à vivre dans un habitat fixe sous-marin est de 74 jours, et a été atteint par Joseph Dituri (USA), qui est entré dans Jules’ Undersea Lodge, une installation d’acier et de verre ancrée à une profondeur de 9,14 m (30 pieds) juste au large de Key Largo, Floride, États-Unis, le 1er mars 2023, tel que vérifié le 13 mai 2023. »

Image:

Le Dr Joseph Dituri (à droite) salue le plongeur Thane Milhoan sous la mer en mai 2023. Photo : AP



Maintenant que le Dr Dituri a atteint 100 jours, la Fondation pour le développement des ressources marines, propriétaire du lodge, demandera à Guinness de certifier l’étape.

La mission record du Dr Dituri, baptisée Projet Neptune 100, a été organisée par la fondation.

Contrairement à un sous-marin, qui utilise la technologie pour maintenir la pression intérieure à peu près la même qu’à la surface, l’intérieur de la loge est réglé pour correspondre à la pression plus élevée trouvée sous l’eau.

Le projet Neptune est une étude à long terme qui examine les effets physiologiques et psychologiques des compresseurs sur le corps humain, et il utilise « le caractère unique de la mission et de l’emplacement pour sensibiliser davantage à la recherche marine actuelle et à l’importance de la conservation de nos océans. ressources et processus ».

Afin de suivre la réaction de son corps, le Dr Dituri a effectué des expériences quotidiennes pour surveiller sa réponse à la pression tout au long de son séjour sous l’eau.

Le Dr Dituri prévoit de présenter les résultats du projet Neptune 100 en novembre lors de la World Extreme Medicine Conference à Écosse.