Un professeur de droit à l’université Washington & Lee de Virginie a mis au point une solution créative pour aider à créer une société «racialement juste»: compter deux fois les votes des Noirs pour défaire le système politique «structurellement raciste» américain.

Le professeur, Brandon Hasbrouck, a fait valoir son argument dans une nouvelle série d’opinion publiée par The Nation. Il a gracieusement suggéré que ce qu’on appelle « réparations de vote » devrait également être étendue aux Amérindiens, mais sa proposition a néanmoins été rôtie sur les médias sociaux comme étant intrinsèquement raciste.

« Je ne pense pas que la promotion du racisme systémique serait dans le meilleur intérêt du pays, non, » un commentateur a tweeté.

Un autre observateur a accusé Hasbrouck d’avoir attisé les tensions raciales, en disant: «Vous, les arnaqueurs de course, êtes payés pour vous allonger dans vos confortables fauteuils de bureau et cracher les pires, les plus chaudes prises que vous pouvez supporter juste pour faire monter les gens. Vous rabaissez et dévalorisez le débat public à votre avantage.

Christopher Shay, rédacteur en chef de The Nation, a déclaré que l’article de Hasbrouck faisait partie d’une série d’opinion dans laquelle « les écrivains et les penseurs proposent une idée qui n’est peut-être pas réalisable politiquement à court terme, mais qui pousse à réfléchir plus largement aux solutions – quelque chose à gauche ou à gauche du possible. »

Le professeur n’est pas étranger aux idées controversées. Washington & Lee vante Hasbrouck, qui est noir, pour avoir fait «travail révolutionnaire sur l’abolition de la police». Il a également fait valoir que Washington et Lee devraient être supprimés du nom de l’université parce que les homonymes George Washington et Robert E. Lee ont tous deux commis «terreur raciale».

Hasbrouck a fait valoir dans un éditorial d’octobre dans le Richmond Times-Dispatch non seulement que les démocrates doivent emballer la Cour suprême avec jusqu’à six juges supplémentaires lorsqu’ils reprennent le pouvoir, mais que les nouveaux juges doivent être « soucieux de la couleur » pour redresser la cour «anti-noirceur chronique».

La dernière idée du professeur était peut-être encore moins vendable à un large public que ses arguments précédents. « Heureusement, cela est si manifestement inconstitutionnel que cela ne pourra jamais être promulgué », un observateur tweeté. « C’est aussi, très probablement, la pire prise de 2020, et c’est tout un exploit. »

