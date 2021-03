Autrefois repérés très couramment perchés sur les appuis de fenêtre des ménages ou n’importe où dans les maisons, les moineaux sont maintenant à peine repérés nulle part, grâce à l’impact environnemental qui les conduit à une extinction proche. Avec la modernisation effrénée, les moineaux domestiques ont vu leur habitat naturel leur être arraché. Inquiet de l’impact à long terme de leur perte sur la planète, un professeur basé à Chennai a fondé le Koodugal Trust, une organisation qui s’efforce de créer des espaces de vie sûrs et sécurisés pour ces oiseaux.

Ganesan D, qui est professeur au SRM Institute of Technology de Chennai, a une armée de champions de moineaux qui ont aidé à créer des maisons sécurisées pour ces oiseaux répartis dans tout le nord de Chennai. Les enfants qui étudient dans les écoles font également partie de l’équipe de Ganesan et travaillent avec diligence pour créer des espaces de vie pour les oiseaux, La meilleure Inde signalé.

Ganesan, né dans un couple d’agriculteurs, a réalisé très tôt la valeur des animaux et des oiseaux et pendant ses études universitaires, il a découvert un nichoir et cela l’a aidé à comprendre l’importance de ces espaces sûrs pour les oiseaux. En 2017, lorsqu’il a commencé à travailler comme professeur à plein temps, il a commencé à mener des campagnes de sensibilisation sur les moineaux partout. Il a acheté des nichoirs au prix de Rs 100 et a visité des maisons dans sa région de Royapuram et a distribué les boîtes, demandant aux gens de les placer sur leurs toits et de les surveiller. Son effort a reçu un certain succès, Ganesan a ensuite contacté les livreurs et les épiceries et a pris leur aide pour répandre l’idée plus loin. Mais après n’avoir pas obtenu beaucoup de succès en achetant les boîtes, Ganesan a décidé de les construire et a juste acheté les matières premières pour cela. En un mois, il a pu construire 500 de ces nichoirs.

Ganesan a également commencé à faire équipe avec des élèves des écoles du nord de Chennai et a organisé des ateliers pour leur apprendre à fabriquer ces nichoirs. Cela l’a aidé à toucher de plus en plus de personnes, car les enfants ont aidé à construire les nichoirs et à les distribuer aux habitants.

Ganesan a déclaré que son initiative avait aidé à ramener les oiseaux dans les localités. Ils ont habité les nichoirs à oiseaux et les gens ont même commencé à lui tendre la main pour passer des commandes de maisons à moineaux.

Jusqu’à aujourd’hui, Ganesan a aidé à installer 1 250 nichoirs à oiseaux dans les maisons et les écoles, dont 950 ont jusqu’à présent été occupés par des oiseaux. D’ici l’année prochaine, le 20 mars, jour de la Journée mondiale du moineau, Ganesan espère distribuer plus de 10 000 nichoirs dans toute la ville de Chennai.