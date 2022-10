Un professeur d’art du district scolaire 303 de St. Charles nommé éducateur artistique professionnel de l’année 2022 – Shaw Local

Danielle Sheppard, professeur d’art au St. Charles North High School, a été reconnue comme l’éducatrice artistique de l’année 2022 par l’Illinois Art Education Association.

L’AIEA récompense chaque année les personnes qui ont un impact significatif sur l’art, le design et l’éducation aux médias dans l’Illinois.

“J’ai été très surpris quand j’ai été informé que j’avais été nominé et extrêmement humble quand j’ai découvert que j’avais gagné”, a déclaré Sheppard dans un communiqué de presse du district scolaire 303 de St. Charles. “Je suis tellement reconnaissant d’avoir une communauté aussi incroyable. travailler dans et avec !

Enseignant à la St. Charles North High School depuis 2020, Sheppard enseigne aux élèves les médias 3D, le cinéma, l’art numérique et la photographie. Elle est la marraine de la National Art Honors Society de l’école et a dirigé et contribué à plusieurs expositions d’art dont les étudiants ont reçu des millions de dollars en bourses.

“J’aime pouvoir travailler tous les jours sur un sujet qui me passionne et pouvoir partager et explorer cette passion avec les autres”, a déclaré Sheppard. “Je suis un apprenant tout au long de la vie et ce travail encourage cela.”

Sheppard est titulaire d’un baccalauréat en photographie et en nouveaux médias de l’Université de l’Illinois à Urbana-Champaign et d’une maîtrise en éducation artistique de la Northern Illinois University. Sheppard est membre de la National Art Education Association et de l’AIEA depuis 2017.

Avant de rejoindre le district 303, elle a co-développé et enseigné un cours d’art de niveau master à NIU, dont les résultats ont été partagés lors de plusieurs conférences régionales et en 2019 lors de la conférence de la National Art Education Association. Elle continue aujourd’hui à développer du contenu et des ressources pour ses collègues professeurs d’art en tant que présidente de préservice de l’AIEA.

Sheppard dit qu’elle est très heureuse de savoir qu’elle fait une différence dans la vie de ses élèves et qu’elle permet à leur créativité de s’épanouir.

“Plus que tout, ce sont les liens que j’établis avec mes élèves et de voir comment ils grandissent et s’épanouissent au fil des ans”, a-t-elle déclaré.

Sheppard sera officiellement reconnu lors de la conférence et du gala d’automne de l’AIEA le 11 novembre au Q Center de St. Charles.