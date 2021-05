Un professeur chinois veut que le gouvernement offre aux parents une récompense d’un million de yuans pour chaque nouveau-né

Un professeur chinois a exhorté le gouvernement à offrir aux parents 1 million de yuans (156000 dollars) pour chaque nouveau-né dans le but de soutenir la baisse du taux de natalité du pays, déclenchant un débat sur les réseaux sociaux sur la flambée des coûts liés à l’éducation des enfants. La population chinoise a augmenté à son rythme le plus lent depuis des décennies entre 2010 et 2020, a montré le dernier recensement du pays, faisant craindre que la main-d’œuvre en diminution du pays ne soit pas en mesure de soutenir une population de plus en plus âgée. Liang Jianzhang, professeur à la School of Economics de l’Université de Pékin et également fondateur du fournisseur de services de voyage Ctrip, a déclaré dans une vidéo publiée sur sa chaîne de médias sociaux Weibo qu’il en coûterait 10% du PIB chinois pour élever les taux de natalité de 1,3 niveau de remplacement de 2,1.

Cela équivaut à 1 million de yuans par enfant et pourrait être alloué sous forme d’espèces, d’allégements fiscaux ou de subventions au logement, a-t-il déclaré.

«J’ai parlé à beaucoup de jeunes… s’il ne s’agit que de quelques dizaines de milliers de yuans, cela n’encouragerait pas les gens à avoir un autre enfant», a-t-il dit.

Les coûts seraient compensés par les futures contributions apportées à l’économie, a déclaré Liang.

«Si une famille donne naissance à un autre enfant, les futures contributions de cet enfant à la sécurité sociale, aux recettes fiscales, dépasseront 1 million de yuans», a-t-il dit.

Les commentaires étaient à la mode sur Weibo mardi soir, les utilisateurs se demandant s’il s’agissait d’une utilisation raisonnable des recettes fiscales de la Chine et si 1 million de yuans était même suffisant pour couvrir les coûts de l’éducation.

«Avoir un enfant et ne pas tirer le meilleur parti de ses talents est considéré comme un crime dans la société d’aujourd’hui», a déclaré un utilisateur publiant sous le nom de Not Old and Confused.

«Cela devrait être fait le plus tôt possible – si vous attendez quelques années, personne ne voudra donner naissance même pour 2 millions de yuans», a déclaré un autre utilisateur nommé Rainy Wind.

(1 USD = 6,4285 yuans)

