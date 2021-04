Un pédophile britannique qui aurait «agressé sexuellement» 36 enfants aussi jeunes que QUATRE ans a finalement été arrêté après avoir esquivé la prison au Royaume-Uni pour des photos d’abus d’enfants.

Le délinquant condamné, Ben Lewis, a émigré en Espagne avec un nouveau passeport britannique moins de quatre mois après avoir été condamné à deux ans de prison avec sursis.

Ben Lewis a été arrêté à Madrid, en Espagne, après avoir prétendument «agressé sexuellement» 36 enfants âgés d’à peine quatre ans.[/caption]

Il est photographié devant un tribunal britannique en 2016, où il a été condamné à deux ans de prison avec sursis.[/caption]

Il a été épargné de la prison en juin 2016 alors qu’il admettait avoir tourné un film indécent sur une fillette de neuf ans dont il était le tuteur.

Il avait déclaré ce jour-là à la Crown Court de St Albans qu’il voulait se marier et avoir des enfants et qu’il était autorisé à mener le prochain chapitre de sa vie.

Cependant, le mois dernier, il est apparu que le jeune homme de 31 ans croupissait dans une prison près de Madrid où il attend son procès après avoir prétendument récidivé alors qu’il travaillait comme fille au pair et instituteur.

Parmi les chefs d’accusation, il aurait abusé sexuellement de 36 enfants âgés de quatre à huit ans à l’école de Madrid dans le cadre d’une nouvelle série de crimes horribles.

La police et les sources du parquet ont confirmé qu’il était déjà détenu pour suspicion de possession et de distribution de pornographie juvénile et ils ont maintenant révélé qu’il aurait également abusé sexuellement d’enfants sous sa garde.

Le tribunal de St Albans où le Britannique avait déjà été jugé pour délits sexuels[/caption]

Dans ses premiers commentaires officiels sur l’affaire, la police nationale espagnole a déclaré: «La police nationale a arrêté à Madrid un dangereux prédateur sexuel d’enfants qui aurait utilisé sa position d’enseignant pour maltraiter des enfants.

«Trente-six victimes ont été identifiées, toutes des filles âgées de quatre à huit ans.»

Bien que n’ayant pas nommé l’homme britannique arrêté, ils ont déclaré aux journalistes qu’il travaillait occasionnellement comme baby-sitter et qu’il avait auparavant regardé du matériel indécent.

Il a été arrêté après que la police australienne a détecté une diffusion de pornographie juvénile sur le dark web et soupçonné que l’auteur se trouvait en Espagne.

Un porte-parole a déclaré: «Après avoir reçu le matériel, la police nationale a commencé la tâche ardue d’identifier les endroits où le matériel aurait pu être produit.

«Les agents sont parvenus à la conclusion que l’un des endroits où une grande partie du matériel pédophile aurait pu être enregistrée pourrait être un centre éducatif à Madrid, car les victimes semblaient être des élèves de sexe féminin d’une école primaire.»





L’arrestation a eu lieu le 24 juin de l’année dernière et des détails horribles sur la façon dont il se serait comporté pendant son séjour au pair à Madrid ont été déposés contre lui.

L’enquête est toujours en cours.