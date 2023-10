Un professeur assiste à une conférence russe controversée

Une professeure de l’Université du Manitoba est critiquée pour avoir participé à un événement organisé par un groupe de réflexion russe figurant sur la liste des sanctions canadiennes pour diffusion de désinformation – au cours duquel, selon les critiques, elle a aidé les efforts de propagande de Moscou contre l’Ukraine.

Radhika Desai et son mari ont participé au Valdai Discussion Club, tous frais payés, à Sotchi, en Russie, au début du mois. Le forum est présenté comme une conférence de grande envergure sur les questions internationales. Le président russe Vladimir Poutine y prend la parole chaque année.

Desai a ensuite fait la une des journaux internationaux lorsqu’elle a demandé à Poutine son avis sur le scandale impliquant le vétéran ukrainien d’une célèbre unité nazie, qui a été honoré à la Chambre des communes lors d’une visite le 22 septembre du président ukrainien Volodymyr Zelenskyy.

Cet échange a contribué à l’affirmation souvent répétée mais non étayée de Poutine selon laquelle la Russie tente de « dénazifier » l’Ukraine.

« Ses actions sont moralement répréhensibles », a déclaré Andres Kasekamp, ​​directeur des études estoniennes à l’Université de Toronto et à la Munk School of Global Affairs and Public Policy.

« Elle a donné [Putin] c’est un grand cadeau », de pouvoir affirmer que le Canada a davantage justifié l’invasion, a-t-il déclaré. « Ce qui est assez horrible. »

Le président russe Vladimir Poutine au forum Valdai, le 5 octobre. (Reuters)

Le forum a été fondé en 2004 par le gouvernement russe, des ONG et d’autres pour réunir des universitaires, des hommes politiques et des diplomates – mais il a depuis perdu une grande partie de sa légitimité, dit Kasekamp.

Depuis la prise de la Crimée par la Russie en 2014 et l’invasion de l’Ukraine l’année dernière, la participation est « fondamentalement un signe d’accord avec la brutalité russe », a-t-il déclaré.

Le forum était sanctionné par Ottawa en septembre pour « production et diffusion de désinformation et de propagande ».

« Il s’agit essentiellement d’un festival de propagande organisé par Poutine et le Kremlin », a déclaré Marcus Kolga, fondateur et directeur de DisinfoWatch et chercheur principal aux instituts Macdonald-Laurier et CDA.

Elle « est tombée dans un cloaque de désinformation russe », a-t-il déclaré.

Mais Desai rejette ces descriptions de Valdai.

Yaroslav Hunka, à droite, un vétéran ukrainien d’une unité nazie notoire, a été honoré à la Chambre des communes lors d’une visite le 22 septembre du président ukrainien Volodymyr Zelenskyy. (Patrick Doyle/La Presse Canadienne)

Elle dit que c’est un privilège pour un universitaire « de rencontrer de telles personnes, de pouvoir converser avec elles, de comprendre ce qui se passait à des moments aussi clés ».

« Si je pensais que c’était une erreur de ma part d’y aller, je n’y irais pas », a-t-elle déclaré la semaine dernière depuis son bureau universitaire.

Desai dit qu’elle comprend les critiques de sa question à Poutine – et les remarques faites à la suite de celle-ci – mais dit que c’est le scandale de la Chambre des communes qui est « moralement répréhensible ».

Elle dit avoir soumis sa question à l’avance. Dans son préambule, elle a déclaré que l’incident avait fait du Canada la «risée» internationale.

Desai et son mari, Alan Freeman, étaient en voyage en Chine lorsqu’ils ont appris que Valdai avait été sanctionné.

Elle dit qu’ils ont lu la législation et obtenu des conseils juridiques. Ils ont conclu que les sanctions ne s’appliquaient pas parce qu’ils ne faisaient affaire avec personne et qu’ils avaient déjà accepté l’invitation. La législation prévoit une exception pour tout contrat conclu avant l’annonce des sanctions.

Assister à Valdai à l’invitation de Poutine aurait pu être excusé comme un mauvais jugement avant 2022, mais c’est désormais une approbation sans équivoque du génocide en cours. https://t.co/lVhkCJ8bvp —@AndresKasekamp

Desai affirme néanmoins qu’ils ont été séparés et interrogés par les agents frontaliers à leur retour à l’aéroport de Vancouver le 9 octobre.

« Ils ont essayé de m’intimider », a-t-elle déclaré. « Ils… ont laissé entendre que je devrais avoir honte de moi-même. Et j’ai dit : ‘Je n’ai pas honte.' »

Affaires mondiales Canada, la GRC et l’Agence des services frontaliers du Canada ne diront pas si le couple fait l’objet d’une enquête.

Les experts juridiques internationaux affirment que les sanctions visent généralement à interrompre les transactions financières. Les violations peuvent entraîner des amendes ou des peines d’emprisonnement.

« Cependant, lorsque nous examinons la propriété immatérielle ou la propriété intellectuelle, les choses peuvent devenir un peu plus obscures », a déclaré Sean Stephenson, avocat spécialisé en commerce international au bureau de Dentons à Toronto et co-dirigeant du groupe de travail sur les sanctions de l’Association du Barreau canadien.

Néanmoins, les Canadiens voyageant en Russie doivent être prudents, selon John Boscariol, chef du groupe du droit du commerce international et des investissements chez McCarthy Tétrault.

REGARDER | Desai défend d’aller à Valdai : Un professeur du Manitoba défend sa participation à un événement auquel Poutine a participé Vidéo en vedetteRadhika Desai, professeur d’études politiques à l’Université du Manitoba, explique pourquoi elle a participé au Valdai Discussion Club à Sotchi, en Russie, où le président Vladimir Poutine a interpellé l’ancien président de la Chambre des communes Anthony Rota pour avoir honoré un Ukrainien qui a combattu dans une unité nazie. au Parlement.

« De nombreuses entreprises avec lesquelles un consommateur individuel fait généralement affaire en Russie, comme les banques ou les opérateurs de télécommunications, sont sanctionnées par la loi canadienne », a-t-il déclaré.

Il est également interdit aux Canadiens de fournir une large gamme de biens, de services et de technologies à quiconque en Russie, et d’acquérir des « produits de luxe » tels que du poisson, du caviar, du vin et des spiritueux auprès d’entités russes, a déclaré Boscariol.

Desai enseigne une variété de cours, notamment Introduction à la politique comparée et aux théories de l’ordre mondial capitaliste, basé sur l’un de ses livres.

Elle dit que sa question à Poutine a été posée lors de l’un de ses premiers cours, suscitant ainsi une discussion.

Desai dit qu’elle ne s’inquiète pas de la façon dont ses opinions se reflètent sur l’université ou sur son enseignement.

« Je pense que je devrais faire ce que je crois être vrai. Je devrais suivre ce que je considère comme vrai. C’est ce que je fais », a-t-elle déclaré.

Dans un communiqué, l’Université du Manitoba a déclaré qu’elle respectait la loi canadienne, y compris les éventuelles sanctions. Il ne censure pas et ne commente pas les opinions exprimées par des professeurs individuels, selon son politique sur la liberté académique.

Un porte-parole a également souligné un relevé 2022 sur « l’horrible et injuste invasion » de l’Ukraine par la Russie, affirmant que l’université s’en tient toujours à ces commentaires.