Un professeur américain décline l’offre d’emploi de l’UE après un contrecoup

La citoyenne américaine et professeure de Yale, Fiona Scott Morton, a décidé de ne pas occuper un poste clé au cœur de l’Union européenne après avoir été confrontée à des réactions négatives importantes de la part des politiciens du bloc.

Scott Morton avait été nommé plus tôt ce mois-ci pour assumer le rôle d’économiste en chef de la concurrence, un rôle de premier plan dans l’équipe de Margrethe Vestager, la chef de la concurrence de l’UE.

« Compte tenu de la controverse politique qui a surgi en raison de la sélection d’un non-Européen pour occuper ce poste… j’ai déterminé que la meilleure ligne de conduite était pour moi de me retirer et de ne pas occuper le poste d’économiste en chef », a-t-elle déclaré. dans une lettre à Vestager partagée en ligne mercredi matin.

Le chef de la concurrence de l’UE a été interrogé mardi par les législateurs européens pour avoir nommé Scott Morton. Les critiques portaient sur sa nationalité (le fait qu’elle ne soit pas européenne) et son travail précédent de consultante pour Big Tech.

Le président français Emmanuel Macron, interrogé par des journalistes à Bruxelles, a déclaré mardi qu’il était sceptique quant à cette nomination et a déclaré que cela n’était pas cohérent avec les objectifs stratégiques d’autonomie de la région. Différents membres du gouvernement français avaient également fait part ces derniers jours de leurs inquiétudes.

Jean-Noël Barrot, ministre délégué chargé de la transition numérique et des télécommunications, a déclaré via Twitter : « A l’heure où l’Europe se lance dans la régulation numérique la plus ambitieuse au monde, la nomination récente du chef économiste de la DG [directorates-general] La concurrence n’est pas sans soulever des questions légitimes. »

Scott Morton est titulaire d’un baccalauréat du Yale College et d’un doctorat. en économie du Massachusetts Institute of Technology. Elle a également travaillé en analyse économique à la division antitrust du ministère américain de la Justice entre mai 2011 et décembre 2012.

L’UE s’est efforcée de réduire sa dépendance vis-à-vis d’autres parties du monde, notamment les États-Unis et la Chine. Le groupe politique a en fait pris les devants au cours de la dernière décennie sur la réglementation technologique, à laquelle les États membres de l’UE restent attachés.