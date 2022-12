Un professeur américain affirme avoir été licencié pour avoir critiqué la “théorie critique de la race” — RT World News

David Phillips a déclaré dans un procès qu’il avait reçu une “hostilité ouverte” pour s’être prononcé contre “l’idéologie de division raciale”

Un professeur de Caroline du Nord a poursuivi un lycée pour l’avoir prétendument licencié en raison de sa position sur “théorie critique de la race”. Le professeur a affirmé avoir été agressé verbalement après avoir remis en question l’idéologie libérale dans une série de séminaires.

Dans une plainte déposée vendredi, l’Alliance Defending Freedom, un groupe de défense conservateur, a déclaré que Phillips avait été renvoyé de son poste d’enseignant à la Governor’s School de Caroline du Nord au cours de trois séminaires d’été au cours desquels il avait discuté des concepts de la théorie critique, ainsi que “les préjugés idéologiques croissants et le manque de diversité des points de vue dans l’enseignement supérieur.”

Phillips n’a reçu aucune explication pour le licenciement, la poursuite a continué, décrivant comment, avant d’organiser ces séminaires, il était considéré comme un “magnifique professeur” par les étudiants.















Cependant, lorsqu’il a commencé à remettre en question la théorie critique de la race, il a été accueilli par une vague de “hostilité ouverte” par les étudiants et le personnel, qui ont attaqué son “la blancheur, la masculinité, l’hétérosexualité et le christianisme.” Bien que Phillips soit resté après les cours pour discuter de son opposition aux concepts de “privilège,” la poursuite allègue que le professeur a été limogé sans possibilité de faire appel parce que le personnel “en désaccord avec ses opinions.”

La théorie critique de la race existe dans le milieu universitaire depuis les années 1980 et est maintenant enseignée sous diverses formes dans les écoles, les universités, les lieux de travail et les ministères américains. Décrite au sens large, elle considère le parent des gens “privilège” tel que défini par leur couleur de peau, leur sexe, leur sexualité et d’autres caractéristiques immuables. Ses adhérents affirment que les hommes blancs siègent au sommet de cette hiérarchie et – même s’ils sont à leur insu – perpétuent “suprémacie blanche.”

Les opposants à la théorie critique de la race disent qu’elle encourage la discrimination anti-blanche. Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a interdit la théorie critique de la race dans les écoles de Floride en juin dernier, et 17 autres États ont adopté une législation pour restreindre son enseignement, selon un rapport de Education Week.