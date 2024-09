Un professeur adjoint de l’Université de Louisville reçoit une subvention pour un futur leader de la recherche canadienne sur le cerveau

Un professeur adjoint de l’Université de Lethbridge s’est vu attribuer une subvention Future Leader in Canadian Brain Research 2023.

La Dre Chelsea Ekstrand du Centre canadien de neurosciences comportementales a reçu 100 000 $ par l’intermédiaire de la Fondation Brain Canada, en partenariat avec l’Initiative de recherche sur la santé du cerveau et les troubles cognitifs liés au vieillissement des Instituts de recherche en santé du Canada.

« Il est essentiel de donner les moyens à la prochaine génération de scientifiques d’améliorer les résultats en matière de santé des personnes atteintes de maladies cérébrales et de leur famille. Nous sommes convaincus que le soutien à ces idées audacieuses fera avancer la recherche et accélérera les progrès d’une manière qui profitera à tous », affirme la Dre Viviane Poupon, présidente-directrice générale de la Fondation Brain Canada. « Grâce à ce financement, nous créons un solide bassin de chefs de file en neurosciences et posons les bases de l’excellence future en recherche. »

Cette subvention permet à Ekstrand et à son équipe de mener des recherches novatrices sur la formation de la mémoire dans le monde réel. « C’est une nécessité urgente, car nous cherchons à développer des traitements contre la démence. »

Ekstrand et son équipe étudient la formation des souvenirs. La mémoire est fondamentale pour la cognition humaine, car elle permet aux individus de se souvenir d’expériences passées qui façonnent leurs actions futures. L’équipe prévoit de demander aux participants de se déplacer dans un bâtiment, d’interagir avec d’autres personnes et de porter une caméra. Les événements capturés par la caméra seront ensuite comparés aux souvenirs des participants, tandis que leur cerveau sera imagé.

« En comparant les participants en bonne santé et ceux qui souffrent de troubles cognitifs légers, nous serons en mesure d’identifier les premiers marqueurs de dysfonctionnement de la mémoire », ajoute Ekstrand. « Cela aura des implications pour le diagnostic et l’intervention. »